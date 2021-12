Toshiba presenta un televisore top con Alexa integrata

Quest’anno negli Stati Uniti Amazon ha iniziato a vendere televisori della serie Omni con funzionalità Fire TV integrate e la funzione di controllo a distanza senza telecomando tramite comandi vocali con Alexa: ora sempre negli USA anche Toshiba introduce il suo primo televisore top di gamma LED con queste caratteristiche e funzioni.

In realtà la prima generazione di televisori Amazon non è stata molto apprezzata in USA per la qualità dell’immagine, un aspetto negativo che gli utenti USA più esigenti potranno evitare optando per la nuova proposta di Toshiba. Infatti il modello Toshiba M550KU, oltre a essere un televisore LED 4K con frequenza di aggiornamento di 120Hz, viene presentato come il primo televisore con Fire TV integrata dotato di local dimming.

Quindi è in grado di regolare la luminosità nelle aree che visualizzano contenuti scuri e chiari, migliorando sensibilmente il contrasto, oltre che la resa delle tonalità più scure. Oltre al design reso moderno ed elegante grazie all’assenza di cornici, questo televisore supporta sia Dolby Atmos che Dolby Vision, come segnala Engadget. C’è anche la funzione live-view-in-view che permette di visualizzare al volo in un riquadro e a tutto schermo i flussi video provenienti da campanelli smart e telecamere di sicurezza compatibili.

Naturalmente per supportare i comandi vocali tramite Alexa Toshiba ha integrato microfoni nel televisore, in questo modo l’utente può usare i comandi vocali a distanza, senza quindi la necessità di usare un telecomando, per lanciare app, avviare e gestire la riproduzione di musica e video, controllare dispositivi domotici e in generale per tutte le numerose funzioni offerte da Alexa.

Negli USA i televisori Toshiba sono disponibili in tre versioni: da 55 pollici a 800 dollari circa 700 €, da 65 pollici a 1.000 dollari, circa 890 € infine anche da 75” a 1.200 dollari, circa 1.060 €. Nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli su date e commercializzazione in altri paesi.

