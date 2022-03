Honor svela EarBuds 3 Pro con sensori temperatura a MWC22

In occasione di Mobile World Congress MWC 2022 Honor anticipa Apple e tutti gli altri costruttori con i nuovi auricolari EarBuds 3 Pro, presentati come i primi al mondo dotati di sensori per la temperatura corporea. Questa e altre funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali e la salute sono tra le tecnologie previste da tempo in arrivo su una futura versione di AirPods, presumibilmente nel modello AirPods Pro o magari in una possibile versione specifica per sport e salute.

Sembra che Apple stia sperimentato da tempo prototipi di AirPods e Apple Watch con sensori per la misurazione della temperatura e altre funzioni ancora, ma non è ancora dato sapere se e quando avverrà l’effettiva integrazione in un prodotto finale in commercio. Alcuni ritengono che questa funzione possa arrivare con Apple Watch Serie 8 quest’anno, mentre altri indicano genericamente la possibilità per AirPods Pro 2022 o 2023.

Per quanto riguarda invece gli Earbuds 3 Pro di Honor appena annunciati a Barcellona, il costruttore dichiara che la funzione è gestita tramite Intelligenza Artificiale ed è in grado di effettuare misurazioni con l’80% di probabilità di raggiungere una precisione di +/-0.3 gradi Celsius, o un margine di errore più contenuto.

L’utente può attivare i sensori per la misurazione della temperatura effettuando tre tap consecutivi su uno degli auricolari, ma è anche disponibile una funzione per il monitoraggio automatico continuo. Earbuds 3 Pro offrono anche un avviso di «temperatura anormale», in ogni caso Honor sottolinea nei materiali di marketing che gli auricolari non sono destinati a scopi medici e che a questo riguardo devono ancora ottenere l’approvazione normativa.

Tra le altre caratteristiche di punta troviamo cancellazione attiva intelligente del rumore, doppio driver coassiale da 11 mm, ricarica rapida che in 5 minuti offre fino a 2 ore di riproduzione audio. Gli auricolari Honor Earbuds 3 Pro sono stati presentati con i nuovi terminali della serie Magic 4: la società ha dichiarato che intende commercializzare i nuovi prodotti a livello globale.

Invece per quanto riguarda Apple, l’attendibile analista Ming Chi Kuo ha anticipato fin da settembre dello scorso anno che sia Apple Watch che AirPods 2022 misureranno la temperatura del corpo.

Tutte le novità presentate a Mobile World Congress MWC 2022 sono disponibili a partire da questa pagina.