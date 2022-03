Bullit Cat Q10 è l’hotspot 5G resistente a tutto a MWC22

Bullitt Group, concessionaria globale degli smartphone Cat, annuncia Cat Q10, un hotspot mobile 5G Rugged a Mobile World Congress MWC 2022. Cat Q10 offre connettività affidabile e veloce per più dispositivi in contesti particolari e difficili per i router mobile tradizionali. Cat Q10 è certificato IP68 e Mil-Spec 810H, costruito per resistere anche all’esterno nelle condizioni più difficili e testato per resistere a cadute da un’altezza massima di 1,8 metri. Non teme pioggia, acqua, sabbia, polvere e nemmeno la neve.

Cat Q10 è stato progettato per garantire un’autonomia elevata grazie alla batteria da 5.300 mAh, sostituibile dall’utente in caso di bisogno. Gli hotspot Mobile sono una categoria di prodotto in crescita, particolarmente utile quando le reti Wi-Fi a banda larga di rete fissa non sono disponibili o affidabili.

In presenza di una buona copertura 4G LTE o 5G a elevata velocità, questi device si rivelano indispensabili. Attualmente, molti di questi prodotti presenti sul mercato non sono compatibili con il 5G e ancora meno presentano caratteristiche di resistenza adeguate a un utilizzo intenso. Inoltre, la maggior parte degli hotspot mobile è equipaggiato con batterie relativamente piccole o destinate a rimanere collegate a una fonte di alimentazione in modo permanente.

Cat Q10 di Bullit è un dispositivo portatile compatto e robusto progettato per un utilizzo business, per tutte quelle situazioni in cui utenti e aziende si trovano a operare in ambienti difficili. Con Cat Q10 è possibile collegare più dispositivi in 5G in tutti quei luoghi dove non è presente una connessione a banda larga, come cantieri, centri logistici o aziende agricole: in questo modo, assicura una connessione stabile anche alle piccole e medie imprese, senza che esse debbano preoccuparsi di danneggiare o rovinare il dispositivo che è in grado di mantenere connessioni POS stabili.

Cat Q10 si rivela prezioso anche in situazioni di emergenza o in caso di calamità in cui la banda larga di linea fissa è interrotta ma è ancora disponibile una buona rete cellulare.

Cat Q10 è facile da usare e supporta in sicurezza fino a 32 dispositivi contemporaneamente, fornendo una connettività affidabile e veloce grazie alle tecnologie Wi-Fi 6 e 5G. Cat Q10 offre sicurezza e controllo della privacy, sia attraverso più modalità di sicurezza e crittografia Wi-Fi sia grazie ai vantaggi dell’utilizzo di una rete privata protetta rispetto agli hotspot Wi-Fi pubblici.

Cat Q10 ha una grande batteria dedicata per mantenere i dispositivi collegati online più a lungo con un massimo di 10 ore di utilizzo. Gli utenti possono rimuovere e sostituire la batteria, prolungando ulteriormente il tempo di utilizzo quando non è possibile ricaricare il dispositivo. Nel momento in cui scriviamo non sono noti prezzo e disponibilità.

Sempre a MWC 2022 Bullitt Group presenta una gamma di servizi che permettono agli utenti di acquistare prodotti durevoli nel tempo, dimostrando un approccio sostenibile per tutto il suo portfolio di dispositivi rugged. Il nuovo Bullitt Service Programme è una estensione dell’affidabilità rugged. Fornisce una gamma di pacchetti aggiuntivi per garantire una esperienza piacevole ai propri clienti e una risposta rapida in caso di incidenti o emergenze, riducendo il rischio di tempi di inattività che hanno impatto sul lavoro o sulla vita personale.

