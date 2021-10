Toyota C+Walk è l’evoluzione del monopattino con tre ruote

E’ una via di mezzo tra un Segway e un monopattino: si chiama Toyota C+Walk, un nuovo scooter elettrico a tre ruote presentato nei giorni scorsi dalla casa automobilistica giapponese che lo ha progettato principalmente per aiutare le persone con mobilità ridotta. Sebbene condivida alcune delle caratteristiche estetiche dei veicoli elettrici a batteria come il Bird Three o come per l’appunto il sopracitato Segway, in realtà quello che più ci si avvicina è il Concept-i Walk che la stessa Toyota realizzò nel 2017.

Essendoci due ruote al posteriore, rispetto a un monopattino tradizionale la stabilità della pedana è maggiore ma allo stesso tempo cambia anche totalmente lo stile di guida: il corpo infatti non deve collaborare con la direzione di guida, assecondando quindi le curve e i movimenti che si intendono fare al veicolo, ma può più semplicemente restare fermo perché il grosso del lavoro lo fa il manubrio, che va ruotato verso il lato in cui si intende girare.

Toyota C+Walk incorpora una batteria che può contenere sufficiente energia per garantire autonomia per circa 13 chilometri con una sola carica, dopodiché sono necessarie circa due ore per ricaricarsi completamente. La velocità massima è di quasi 10 chilometri orari e può essere ridotta a 1,5 per consentire di muoversi con agilità anche negli spazi più ristretti, sia in casa che tra gli scaffali di un negozio, e se incontra un ostacolo emette automaticamente un segnale acustico rallentando automaticamente quando la collisione è imminente.

Anche se potrebbe già circolare negli ambienti all’aperto, per il momento Toyota intende promuoverlo principalmente per aiutare gli anziani in casa e i lavoratori per gli spostamenti tra grandi strutture come magazzini, fabbriche e terminal dell’aeroporto. In futuro però spera che il governo giapponese certifichi C+Walk per l’uso lungo le strade pubbliche. Al momento sarà venduto soltanto in Giappone a partire dal prossimo mese, dove gli utenti lo troveranno esposto presso i principali concessionari Toyota: il prezzo è di 341.000 yen, che con il cambio attuale corrispondono a circa 2.640 euro.