Toyota spiega ad Apple quanto è dura costruire auto

Sembra che Apple sia entusiasta di sviluppare e costruire la propria auto, un po’ come fa con i propri iPhone e il sistema operativo. Tuttavia, se le voci fossero vere, rappresenterebbe un mercato completamente nuovo per la società della Mela, mercato con cui non ha affatto familiarità.

Il mercato delle auto ha già parecchia concorrenza, tanto che il presidente della Toyota sta avvertendo Apple delle potenziali sfide che potrebbero dover affrontare.

Un rapporto del Wall Street Journal cita il presidente della Toyota, Akio Toyoda, che ha parlato durante una conferenza stampa per la Japan Automobile Manufacturers Association. Secondo Toyoda, “chiunque può costruire un’auto se ha le capacità tecniche, ma, una volta che fa un’auto, spero che riconoscerà che deve prepararsi per 40 anni di risposta ai clienti e ai vari cambiamenti”.

Toyota aggiunge:

Le società tecnologiche che entrano nell’industria automobilistica significano che l’industria automobilistica ha un futuro e le scelte per i clienti si allargheranno. Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati, ma non credo che sarebbe giusto che quelle persone che stanno entrando di recente dicano ‘Non abbiamo bisogno di rinforzarci per 40 anni, e voi altre persone che sono in giro da molti anni, sì

Come accennato, l’ingresso di Apple nel mercato automobilistico rappresenterebbe davvero una nuova direzione per l’azienda. Significherebbe anche un enorme investimento da parte loro e sarebbe una lezione molto costosa se fallissero, ma è solo qualcosa che ci si aspetta di vedere. Nel frattempo, resta da vedere se i commenti di Toyota siano qualcosa a cui Apple ha già pensato.

Comunque, oltre al metodo iPhone, per Apple Car Cupertino potrebbe decidere di procedere con una soluzione diversa, vale a dire quella di creare direttamente gli stabilimenti e occuparsi interamente dell’assemblaggio