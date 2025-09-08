IFA 2025, le novità di TP-Link per la smart home

In occasione dell’IFA di Berlino, TP-Link, approda nella capitale tedesca con un’ampia gamma di innovazioni. Tra i nuovi modelli protagonisti dell’esposizione figurano una serratura smart semplice da installare su qualsiasi porta, una videocamera di sicurezza con doppio obiettivo e un nuovo robot aspirapolvere/lavapavimenti pensato per automatizzare la pulizia degli ambienti.

Dalle soluzioni Wi-Fi 7 alla tecnologia Deco Mesh fino ai router mobili per chi è sempre in movimento, TP-Link mostra a Berlino il meglio della propria linea di prodotti consumer: dispositivi quali Deco BE85, Archer BE900 e GE800, il nuovissimo router mobile M8550 con connettività 5G e altre soluzioni per la connettività in ambito domestico.

Range extender Wi-Fi 7 RE655B

Novità di rilievo nel portafoglio TP-Link è il range extender Wi-Fi 7 RE655BE. Caratterizzato da dimensioni compatte (107,3 x 39 x 161 mm), supporto a MLO, 4K QAM e canale a 320 MHz, offre copertura rapida con velocità wireless fino a 9,3 Gbps anche nelle aree più difficili da raggiungere. Grazie alle compatibilità EasyMesh e adaptive roaming, gli utenti possono spostarsi liberamente all’interno dell’abitazione senza interruzioni di connessione. È dotato anche di una porta LAN da 2,5 Gbps per offrire collegamenti cablati ai dispositivi fissi.

Soluzioni per la Smart Home

A Berlino TP-Link propone in anteprima nuove soluzioni della linea Smart Home:

Tapo RV50 Pro Omni è un robot aspirapolvere intelligente per il massimo comfort di pulizia che perfezionando i punti di forza del modello precedente (Tapo RV30 Max Plu) con funzionalità evolute.

RV50 Pro Omni è dotato di una stazione intelligente multifunzione che non solo ricarica automaticamente il robot dopo l’utilizzo, ma si occupa anche di svuotarlo, pulirlo e rifornirlo con detergente e acqua pulita. La stazione provvede inoltre al lavaggio del panno, che può essere rimosso automaticamente in vista della pulizia di pavimenti con moquette, e lo asciuga con aria calda, garantendo igiene e sicurezza.

Con una potenza di aspirazione di 15.000 Pa, il robot permette di affrontare lo sporco più ostinato, muovendosi con precisione grazie alla tecnologia laser intelligente. È in grado di riconoscere e aggirare i tappeti, evitando di bagnarli durante la fase di lavaggio, e, se necessario, può sollevare il panno fino a 12 mm o rimuoverlo temporaneamente presso la stazione.

Diversi i programmi avanzati, tra cui DeepEdge Adaptive Mopping, promettono “pulizia accurata su ogni superficie”.

TP-Link mostra a Berlino anche un’anteprima del futuro della gamma RV: il modello RV50 AI Omni, dotato di telecamera con intelligenza artificiale per il rilevamento e l’evitamento degli ostacoli, e di una potenza di aspirazione ancora più elevata pari a 22.000 Pa.

Tapo RV50 Pro Omni sarà disponibile da ottobre 2025; il prezzo di listino è di €499,90, mentre il modello RV50 AI Omni verrà commercializzato nel 2026 al prezzo di €599,90.

Tapo DL210 KIT, serratura smart semplice da installare

Le serrature smart offrono una soluzione comoda e sicura, ma la loro installazione risulta spesso complessa. Con il nuovo Tapo DL210 KIT, vengono eliminate queste difficoltà: l’unità interna si collega facilmente alla serratura esistente utilizzando la chiave già in uso, mentre l’unità esterna, di forma circolare, può essere posizionata con flessibilità sulla parete o sul telaio della porta.

Il DL210 KIT offre diverse modalità di apertura sicure e intuitive: impronta digitale, PIN, NFC, Wi-Fi o Bluetooth. Non sarà più necessario preoccuparsi di chiavi dimenticate o ospiti bloccati fuori casa. Inoltre, grazie ai sensori integrati, il sistema rileva se la porta è completamente chiusa e può bloccarla automaticamente o inviare una notifica in caso contrario. La batteria ricaricabile da 6.700 mAh dell’unità interna garantisce un’autonomia molto elevata, mentre le due batterie CR123A dell’unità esterna, con durata fino a un anno, sono indicate come economiche e facili da sostituire.

Tapo C675D KIT, ampia visuale con doppio obiettivo e ricarica green

Con la Tapo C675D KIT, TP-Link propone una videocamera di sicurezza a doppia lente, evoluzione diretta della C246D. La soluzione aggiornata si distingue per specifiche potenziate, tra cui un pannello solare integrato che ne consente l’alimentazione autonoma, rendendola ancora più versatile per l’installazione all’esterno, senza necessità di collegamenti elettrici.

Tapo C675D promette immagini nitide in 4K (8 MP) su entrambe gli obiettivi, con una copertura a 169 gradi grazie alla lente grandangolare, e resistenza superiore agli agenti atmosferici secondo lo standard IP65. Non mancano la visione notturna a colori, il tracciamento intelligente sincronizzato su entrambe le lenti e il riconoscimento di persone, veicoli e animali. Sia il Tapo C675D KIT sia il Tapo DL210 KIT saranno disponibili nei negozi nel 2026.

Altro da TP-Link

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web. Per comprarli potete fare riferimento anche al negozio su Amazon.

Dall’IFA 2025

Sono passati 101 anni dalla prima edizione della fiera di Berlino e se siete curiosi potete leggere tutta la storia qui, dal monito di Einstein all’Intelligenza artificiale. Per tutte le notizie dedicate all’Edizione 2025 della fiera vi basta invece sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.