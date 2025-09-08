Le batterie degli iPhone svelate, il 17 Pro sorprende e il 17 Air non delude

A poche ore dal lancio, possiamo legittimamente attenderci un balzo in avanti nell’autonomia degli iPhone 17. A suggerirci l’ottimistico scenario sono i documenti regolatori depositati in Cina, che snocciolano le capacità delle batterie e lasciano intravedere un buon passo avanti nella durata in termini di utilizzo degli iPhone che saranno presentati domani.

La buona notizia è che tutti i modelli già presenti sul mercato crescono rispetto alla serie 16. La seconda notizia da tenere presente è che i modelli con eSIM avranno a quanto pare batterie a maggior capacità grazie allo spazio sottratto al carrellino SIM.

Le capacità confermate

Secondo i valori delle varianti eSIM-only, ecco la panoramica:

iPhone 17: 3.692 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh

iPhone 17 Air: 3.149 mAh

Per la prima volta un iPhone supera i 5.000 mAh: 17 Pro Max arriva a 5.088 mAh, vicino ai numeri dei migliori Android, con il vantaggio usuale dell’efficienza iOS e della componentistica ottimizzata.

Come accennato le versioni con SIM fisica hanno batterie a capacità inferiore. Si va dal 4% per l’iPhone 17 al 6% per l’iPhone 17 Pro. Per quanto riguarda il mercato italiano dovremmo tenere in considerazione la versione con eSIM perché, secondo tutti gli ultimi rumor, i nuovi modelli europei dovrebbero presentare questa peculiarità fino a ieri riservata al mercato USA.

Modello iPhone 16 iPhone 17 Variazione iPhone 16 / 17 3.561 mAh 3.692 mAh +4% iPhone 16 Pro / 17 Pro 3.582 mAh 4.252 mAh +18,7% iPhone 16 Pro Max / 17 Pro Max 4.685 mAh 5.088 mAh +8,6% iPhone 17 Air – 3.149 mAh Nuovo modello

Batteria di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

A guadagnare di più in autonomia tra iPhone 16 e iPhone 17 sarebbe iPhone 17 Pro. Con un passaggio da 3.582 mAh del 16 Pro a 4.252 mAh l’incremento sarebbe del 18,7% e circa 400 mAh in più.

Se Apple mantenesse lo stesso metodo di misurazione usato tra 15 Pro e 16 Pro, il 17 Pro potrebbe guadagnare fino a tre ore nelle dichiarazioni ufficiali, avvicinandosi o superando i valori che oggi l’azienda attribuisce al 16 Pro Max.

Importante anche l’aumento di autonomia dell’iPhone 17 Pro Max: crescita anno su anno dell’8,6% (da 4.685 a 5.088 mAh). Stima di tre o quattro ore in più di utilizzo quotidiano, in base ai precedenti scarti generazionali a parità di efficienza.

Batteria di iPhone 17 e iPhone 17 Air

L’iPhone 17 base aumenta di circa il 4%. Con display da 6,3 pollici e probabile ProMotion a 120 Hz, il guadagno potrebbe essere assorbito dal nuovo pannello nelle prove reali.

L’iPhone 17 Air resta il più “tirato” sulla batteria: 3.149 mAh, circa il 17% in meno del 17, ma meglio dei numeri sotto i 3.000 mAh circolati mesi fa.

Il design ultrasottile impone compromessi, di cui abbiamo parlato diffusamente, che Apple proverà a controbilanciare con efficienza del modem e accessori dedicati.

Dove troveremo i dati ufficiali

Apple molto probabilmente sottolineerà l’aumento di autonomia con i suoi soliti parametri collegati alla riproduzione di video o allo streaming. In UE Apple dovrà però pubblicare le nuove etichette energetiche con parametri standardizzati, inclusi capacità in mAh e autonomia misurata con un unico test per tutti i marchi.

Nel nostro approfondimento spieghiamo struttura e contenuti delle etichette, come leggerle e dove trovarle su EPREL e nelle pagine prodotto e vi spieghiamo come le etichette precisano la narrativa e e sconfiggono il marketing indicando l’autonomia reale secondo il metodo unico europeo.

Questi riferimenti sono utili proprio ora che arrivano i modelli 2025, perché le pagine ufficiali di iPhone 17 mostreranno gli stessi indicatori oggettivi.