Apple ha comprato il 20% di GlobalStar, partner per la Rete satellitare di SOS Satellite

Apple ha acquisito una partecipazione del 20 percento di GlobalStar, partner per la connettività satellitare, una quota che vale 400 milioni di dollari, mossa che arriva nell’ambito di un ampliamento della collaborazione con questa azienda che permette di utilizzare il servizio SOS emergenze tramite satellite per inviare messaggi ai servizi di emergenza quando non si ha una connessione alla rete o si è senza copertura cellulare e Wi-Fi.

Apple ha investito già due anni addietro 1,15 miliardi di dollari in Globalstar; nel quadro dell’accordo di finanziamento, Apple si impegna a spendere altri 1,1 miliardi cash e ad acquistare il 20% di titoli azionari per 400 milioni di dollari. Globalstar ha fatto sapere che spenderà parte di questi introiti per pagare debito.

Apple ha lanciato il servizio SOS Satellite nel 2022 con gli iPhone 14, e lo ha ulteriormente esteso con iOS 18: quando non sono disponibili connessioni cellulari o Wi-Fi, Messaggi via satellite connette l’utente a un satellite nello spazio direttamente dall’app Messaggi, per permette di inviare e ricevere messaggio di testo, emoji e Tapback tramite iMessage e SMS.

Per ora le funzionalità di emergenza satellitare sono gratuite ma in futuro Apple potrebbe chiedere un abbonamento. Finora l’azienda si limita a indicare genericamente che SOS emergenze tramite satellite è gratuito per due anni dopo l’attivazione di iPhone 14 o modelli successivi; agli utenti di iPhone 14 è stato concesso accesso gratuito per un anno ancora, estendendo la disponibilità gratuita fino a novembre 2025.

Cresce intanto la competizione in questo settore, e tutta una serie di aziende intendono offrire funzionalità simile a quelle già offerte da Apple. Da gennaio dello scorso anno, Qualcomm ha annunciato che usando suoi nuovi processori e modem i telefoni potranno comunicare con la rete di satelliti Iridium permettendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi anche in aree senza copertura di rete cellulare.

