Con SEND la notifica digitale vale come la raccomandata

Arriva SEND, il Servizio Notifiche Digitali sull’app IO, ecco come le notifiche digitali sostituiscono le raccomandate nel dialogo tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino. Il Servizio Notifiche Digitali (SEND) rappresenta un’innovazione significativa nell’ambito delle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

Questo sistema permette di ricevere e consultare online notifiche con valore legale, eliminando la necessità di documenti cartacei, come le raccomandate con ricevuta di ritorno, e garantendo una maggiore efficienza nella gestione delle comunicazioni ufficiali. In questo modo si elimineranno anche i costi delle notifiche dovuti all’invio di raccomandate cartacee.

Accesso e Consultazione delle Notifiche

I cittadini potranno accedere a SEND attraverso l’identificazione digitale con SPID o CIE sull’apposita piattaforma, oppure tramite l’app IO. Grazie a questo sistema, è possibile ricevere comunicazioni legali relative a pratiche amministrative, rimborsi, multe o accertamenti tributari. Si può anche pagare direttamente tramite l’integrazione della piattaforma con pagoPAm, così da poter effettuare pagamenti direttamente online o tramite app.

Per i liberi professionisti e le ditte individuali, SEND rappresenta un unico punto di accesso per la ricezione di notifiche legate all’attività professionale, centralizzando la gestione documentale senza la necessità di utilizzare più piattaforme.

Modalità di Ricezione delle Notifiche

SEND offre diverse modalità di recapito delle comunicazioni. L’opzione principale è la Posta Elettronica Certificata PEC, che garantisce la consegna legale delle notifiche, evitando la spedizione di raccomandate cartacee. In questo caso l’utente riceve un avviso con un collegamento per accedere ai documenti direttamente sulla piattaforma.

Se si utilizza l’app IO, le notifiche vengono recapitate come messaggi digitali. Se il destinatario le consulta entro cinque giorni dalla ricezione, la notifica assume automaticamente valore legale, evitando l’invio della raccomandata.

In aggiunta, gli utenti possono scegliere di ricevere avvisi di cortesia tramite email o SMS, facilitando la tempestiva consultazione delle comunicazioni ufficiali.



Vantaggi di SEND

L’adozione di SEND offre vantaggi sia per i cittadini che per le amministrazioni pubbliche. In primis la comodità di poter accedere alle notifiche in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, l’utilizzo dei canali digitali permette di ridurre i costi legati alla spedizione postale e di accelerare i tempi di ricezione delle comunicazioni. Dal punto di vista ambientale, si tratta di un sistema certamente più sostenibile perché riduce enormemente l’uso della carta.

Perfezionamento delle notifiche

Una notifica SEND assume valore legale a seconda del canale con cui viene ricevuta e della tempestività della consultazione. Se l’utente accede alla notifica tramite la piattaforma SEND o l’app IO, la notifica viene considerata legalmente ricevuta nel momento stesso della consultazione.

Nel caso della PEC, la notifica si perfeziona automaticamente sette giorni dopo la consegna, oppure quindici giorni in caso di mancata ricezione per casella satura o inattiva. Per le raccomandate, il termine varia tra dieci e venti giorni a seconda dell’effettivo ritiro dell’avviso.

Deleghe per accesso

SEND permette agli utenti di delegare terze persone, fisiche o giuridiche, per la consultazione delle notifiche. Si tratta di una possibilità che aiuta certamente quanti non hanno possibilità di accedere autonomamente alla piattaforma, garantendo comunque una gestione sicura e controllata delle comunicazioni.

Attivazione SEND

L’attivazione del servizio risulta estremamente semplice tramite l’app IO. Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile accedere alla sezione “Servizi”, all’interno della quale si troverà la nuova voce “SEND – Notifiche digitali”, dove sarà possibile e premere su “Attiva il servizio”.

Tutte le immagini sono del sito SEND.