Apple SOS Emergenze via satellite è gratis per un altro anno

La funzione salva vita di Apple è stata introdotta con gli iPhone 14 nel 2022 ed è entrata in funzione per la prima volta in USA e Canada a novembre: a esattamente un anno di distanza dal debutto Apple annuncia che SOS emergenze via satellite sarà gratis per un ulteriore anno per tutti gli utenti di iPhone 14.

In Italia è entrata in funzione il 23 marzo di quest’anno. Grazie al collegamento diretto con i satelliti Globalstar gli utenti di iPhone 14 e modelli successivi possono contattare i servizi di emergenza anche quando si trovano in luoghi remoti, senza copertura cellulare e Wi-Fi.

Nel comunicato stampa la multinazionale di Cupertino ripercorre in sintesi il lancio di una funzione che ha già fatto parlare molto di sé e per una buona ragione, perché ha contribuito a salvare molte vite, dagli Stati Uniti all’Italia.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di Kaiann Drance, vicepresidente Apple per il marketing mondiale dei prodotti iPhone:

«SOS di emergenze via satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo. Da un uomo che è stato salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 400 piedi a Los Angeles, agli escursionisti dispersi ritrovati sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di nostri clienti che riescono a connettersi con i soccorritori quando altrimenti non sarebbero stati in grado di farlo. Siamo davvero felici che gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 possano usufruire gratuitamente di questo servizio rivoluzionario per altri due anni».

Gli utenti non devono fare nulla per poter approfittare dell’estensione gratis di un anno del servizio SOS emergenze via satellite. La prova gratuita verrà estesa agli utenti di iPhone 14 che hanno attivato il proprio dispositivo in un paese che supporta SOS emergenze via satellite prima delle 00:00 PT del 15 novembre 2023.

Oltre agli iPhone 14 la funzione è disponibile anche nella gamma iPhone 15 ora attiva in 16 paesi. In questo articolo spieghiamo come funziona.