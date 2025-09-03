Trapano Bosch a percussione EasyImpact, solo 75€ con coupon

Lavoretti in casa facili ed ecomici grazie all’offerta sul trapano Bosch con Percussione EasyImpact 18V-40, pensato per lavori di foratura e avvitamento su più materiali. Lo pagate solo 75€ invece dei 119,99€ di listino, grazie a una promozione combinata con coupon automatico per l’anniversario dei 15 anni di Amazon in Italia.

Design compatto con mandrino versatile da 13 mm

Il Bosch EasyImpact 18V-40 adotta un mandrino autoserrante da 13 mm, che semplifica il passaggio rapido tra punte e bit senza bisogno di attrezzi. La struttura compatta e bilanciata rende il trapano facile da maneggiare anche in spazi ristretti, ideale per piccoli lavori domestici o per il fai da te più frequente.

La batteria da 18V integrata garantisce buona potenza, mantenendo un peso contenuto. Fa parte della linea Easy Bosch, progettata per offrire strumenti accessibili e intuitivi per chi desidera gestire i lavori in casa senza complicazioni.

Doppia velocità e regolazione della coppia per ogni materiale

Il sistema a 2 velocità meccaniche consente di scegliere tra maggiore potenza o maggiore velocità, in base al tipo di intervento. La regolazione della coppia su 20 livelli permette un controllo accurato, utile per evitare danni ai materiali più delicati.

È possibile forare legno, metallo, plastica e anche eseguire fori con percussione su muratura, ampliando gli scenari d’uso. Si tratta di una soluzione versatile adatta per chi vuole un solo attrezzo per più compiti.

Dotazione completa con 2 batterie e valigetta

Nella confezione trovate due batterie da 2,0 Ah, il caricabatterie AL 18V-20 e una custodia rigida per il trasporto. Il sistema è compatibile con tutti gli strumenti della piattaforma Bosch 18V Power for All, utile per chi ha già altri dispositivi della gamma. Questo permette di ottimizzare l’uso delle batterie su più strumenti, riducendo l’acquisto di componenti aggiuntivi. La valigetta inclusa protegge e organizza il contenuto, facilitando lo spostamento.

Prezzo scontato con promozione speciale Amazon

Il prezzo del Bosch EasyImpact 18V-40 è è in sconto a 90€ invece di 119,99€. Ma se siete veloci lo pagate 75€ grazie a un doppio sconto valido in occasione dei 15 anni di Amazon Italia.

Sto caricando altre schede...