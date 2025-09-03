Antitrust Google, Apple salva i 20 miliardi l’anno per la ricerca su iPhone e Safari

Alla fine, la sentenza sull’antitrust che rischiava di stravolgere gli equilibri del web si è rivelata meno dura del previsto. Google temeva di dover rinunciare al cuore del suo modello di distribuzione, mentre Apple rischiava di perdere una delle fonti di ricavi più preziose: l’accordo che le garantisce circa 20 miliardi di dollari all’anno per mantenere Google Search come motore di ricerca predefinito su iPhone e Mac.

Invece il giudice Amit Mehta ha scelto una via intermedia: ha riconosciuto gli abusi di posizione dominante, ma ha lasciato intatto il meccanismo che lega Safari a Google. Per Mountain View è andata meglio del previsto e per Cupertino si tratta di una vittoria economica, visto che la partnership continuerà a garantire decine di miliardi l’anno.

Cosa Google può fare

Google potrà continuare a pagare Apple per mantenere il suo motore di ricerca come predefinito su iPhone e Mac. Potrà anche versare compensi ad altri sviluppatori di browser per lo stesso scopo, purché sia sempre garantita la possibilità di modificare le impostazioni.

Non ci sarà l’obbligo per Apple di introdurre nuove schermate di scelta, e la sentenza conferma che Cupertino resta libera di integrare anche assistenti o chatbot non legati a Google. Il flusso di denaro che arriva a Cupertino da questa intesa rimane dunque invariato.

Cosa Google non può fare

Vengono vietate le clausole di esclusiva: Google non potrà più chiedere che Safari escluda altri motori di ricerca o legare l’accordo con Apple ad altri suoi servizi come Gemini.

Stop anche a incentivi mascherati, come bonus o revenue share maggiori in cambio di vincoli di esclusività. Inoltre, ogni contratto avrà durata massima di dodici mesi, aprendo ogni anno la possibilità per altri player come Microsoft o DuckDuckGo di provare a strappare l’accordo.

Cosa significa per Apple

Per Apple la sentenza è un successo: la partnership con Google sopravvive e continua a portare miliardi nelle casse della divisione Servizi, un pilastro sempre più centrale nei conti di Cupertino.

In particolare, l’accordo con Mountain View garantisce a Cupertino circa 20 miliardi di dollari all’anno, una cifra che nessun altro partner può realisticamente offrire oggi. Allo stesso tempo, la fine delle clausole di esclusiva riduce la pressione di Google e concede ad Apple più libertà di manovra, anche nell’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale alternativi.

In pratica, Apple incassa e rafforza il proprio controllo strategico, mentre Google salva un accordo vitale ma con regole meno sbilanciate rispetto al passato.

Una vittoria per Google ed Apple

La pubblicazione della sentenza ha avuto un effetto immediato su Wall Street che ha visto la sentenza come una vittoria per Google ed Apple.

Le azioni Alphabet sono salite fino all’8,7% nelle contrattazioni after-hours, mentre Apple ha registrato un rialzo del 4,3%. I mercati hanno letto il verdetto come un compromesso che tutela gli interessi delle due aziende senza creare scossoni troppo forti all’ecosistema digitale.

“La decisione è molto migliore di quanto si temesse per Google”, ha commentato Nat Schindler, analista di Scotiabank. Secondo gli esperti, la Corte ha evitato i rimedi più drastici, come il divieto totale dei pagamenti o la vendita forzata di Chrome, aprendo la strada a un nuovo equilibrio tra tutela della concorrenza e stabilità del mercato.

L’ordinanza secodo gli osservatori deve essere considerata a una delle più importanti per il settore tecnologico degli ultimi 25 anni e potrebbe diventare un precedente per altri giudici chiamati a pronunciarsi su casi analoghi che riguardano colossi come Meta, Amazon e la stessa Apple, sempre più sotto osservazione per le pratiche legate all’App Store e ai servizi digitali.