MacBook Pro e Mac mini top con M2 previsti per fine anno

Un aggiornamento della lineup MacBook Pro e Mac mini con nuovi chip dovrebbe arrivare prima di fine anno secondo indiscrezioni che rilanciano voci già circolate in precedenza.

Il SoC M2 è stato finora usato sugli ultimi MacBook Pro 13″ e MacBook Air ma ulteriori varianti di questo chip sarebbero in lavorazione. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” affermando che la vendita inferiore di Mac nell’ultima trimestrale è anche colpa di attesi nuovi Mac con chip M2; il ritardo nel rilascio di nuovi Mac avrebbe contribuito a una rilevante “pausa nelle vendite” e a erodere le entrate del trimestre.

Gurman è ottimista sul trimestre in corso e prevede una ripresa nelle vendite con un balzo per il MacBook Pro. Il redattore di Bloomberg continua spiegando che Apple evidenzierà uno slancio con la presentazione dei nuovi Mac mini e MacBook Pro top di gamma entro la fine dell’anno, così come dal lancio nel 2023 di nuovi Mac Pro, iMac e di un MacBook Air da 15″.

Le indicazioni di Gurman sono in linea con suoi precedenti dichiarazioni di metà luglio secondo le quali Apple avrebbe presentato MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max entro l’autunno; in precedenza – a giugno – Gurman aveva indicato anche il possibile arrivo di nuovo hardware con M2 Pro, incluso un nuovo Mac mini, previsto entro il prossimo anno.

Precedenti indiscrezioni su nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ hanno fatto riferimento a un possibile update in termini di prestazioni e non macchina completamente nuove, con nuovi processori.