Apple, tre nuovi spot dedicati agli iPhone 13 Pro

Apple promuove gli iPhone 13 Pro con lo slogan “Hollywood in your pocket”, evidenziando l’evoluto sistema di fotocamere con supporto di flussi di lavoro professionali end-to-end in Dolby Vision e, per la prima volta, il ProRes, disponibile solo su iPhone.

Il primo spot, denominato “Detectives”, è un omaggio ai film polizieschi ed evidenzia la modalità Cinema, per splendide transizioni di profondità di campo, mostrandola all’opera con due persone (si presume, due poliziotti o simili), una delle quali offuscata nello sfondo durante le riprese. A un certo punto la messa a fuoco viene spostata sull’altra persona, evidenziando le possibilità offerte dall’effetto di profondità e variazioni automatiche della messa a fuoco, modalità che consentono ad un utente di riprendere momenti in stile cinematografico pur non essendo un regista professionista.

Il titolo della seconda pubblicità è “Basement” (seminterrato). Nello spot in questione – ispirato ai film horror – una donna cammina dentro una casa buia parlando con una voce misteriosa che sembra provenire da qualche parte. In questo video Apple evidenzia le prestazioni ancora migliori dei nuovi dispositivi in condizioni di scarsa luminosità.

Il terzo spot è denominato “Pavel” e sembra un omaggio al classico cinema sovietico. Apple ha girato un filmato in bianco e nero, mostrando la possibilità di evidenziare dettagli con un ingrandimento continuo grazie al nuovo teleobiettivo con zoom ottico 3x.

A questo indirizzo trovate la nostra recensione dell’iPhone 13 Pro. Qui la recensione di iPhone 13 Pro Max.