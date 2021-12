Da BASEUS il cavo 3 in 1 per caricare qualsiasi smartphone o tablet

BASEUS lancia uno speciale cavo 3-in-1 per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, da quello Apple, a quelli Android. Si tratta di una speciale periferica retrattile, che include cavi USB-C, micro USB e Lightning, davvero versatile per qualsiasi occasione. Al momento si acquista in forte sconto a 12,99 euro, in calo dagli oltre 38 euro di listino. Clicca qui per acquistare.

Il cavo, in realtà, si presenta in modo non tradizionale. Ed infatti, le tre estremità, per l’appunto USB-C, micro USB e Lightning, convergono tutte all’interno di una piccola scocca rotonda, dove è arrotolato il cavo estensibile, mentre all’estremo opposto c’è il connettore per la presa da muro. Il funzionamento è presto detto: non importa quale smartphone o tablet possediate, tutti risulteranno ricaricabili. Ovviamente, è possibile anche ricaricarne tre contemporaneamente.

E’ compatibile con il protocollo Power Delivery fino a 20 W, questo significa massima compatibilità con gli ultimi iPhone di Apple, che si ricaricheranno velocemente, sempre che utilizziate una presa da muro potente. A titolo di esempio, sarà possibile portare un iPhone 13 al 60% di ricarica in poco più di mezzora.

Come già anticipato, il cavo è retrattile, quindi si presenta con dimensioni iniziali davvero minime, ma può essere allungato fino a 120 cm, risultando così comodo anche sul comodino, per ricaricare i dispositivi mentre si è a letto.

Ovviamente, grazie ai connettore Micro USB e USB-C, il cavo risulta essere adatto anche a tutti gli utenti Android, che potranno beneficiare della ricarica rapida offerta dai vari OEM.

Solitamente questo BASEUS 3 in 1 ha un prezzo di listino di quasi 40 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 12,99 euro grazie al codice sconto YJCA, da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. E’ possibile scegliere diverse colorazioni, come verde, nero, viola e blu.

