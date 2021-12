Nel film Diabolik c’è la tecnologia Canon

Nei cinema italiani, dopo una lunga attesa, il 16 dicembre è approdato “Diabolik”, una produzione italiana firmata Manetti bros. che è stata realizzata in collaborazione con Canon per le riprese del film che racconta le nuove avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani.

Nelle vesti di Digital Imaging Partner, Canon ha affiancato questa produzione mettendo a disposizione alcune delle tecnologie più recenti del mondo Cinema EOS: la produzione ha potuto contare infatti sulle videocamere EOS C700 e EOS C200, oltre ad un’ampia gamma di obiettivi Canon Cine Prime che si è rivelata in grado di rispondere a tutte le sfide di ripresa.

La decisione dei Manetti bros. di affidarsi alla tecnologia Canon rappresenta per l’azienda un importante riconoscimento dell’impegno verso il mondo delle grandi produzioni cinematografiche e della capacità di saper offrire soluzioni sempre nuove, in grado di rispondere alle esigenze in evoluzione di registi e direttori della fotografia.

«Abbiamo cominciato a utilizzare le soluzioni Canon nel 2009 e da allora non ne abbiamo più fatto a meno» affermano i Manetti bros. «Canon è entrata nel mercato in punta di piedi e, un po’ come noi, è cresciuta fino a diventare oggi per il cinema una realtà importante. La particolarità di questa azienda è che offre scelte giuste sia per il filmmaker indipendenti che per le grosse produzioni: noi alterniamo film di tutti i tipi e Canon non delude mai: grande qualità, versatilità e innovazione».

Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste sono gli scenari di ambientazione del nuovo film dedicato al “Re del Terrore”, luoghi ideali per raccontare la storia oscuramente romantica dell’incontro tra Diabolik e Eva, ambientata nello Stato fittizio di Clerville negli anni ’60.

DIABOLIK è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina e con Luigi de Vecchi, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli, il film come dicevamo in apertura è uscito nelle sale cinematografiche il 16 dicembre ed è distribuito da 01 Distribution.