TRIGKEY Speed S3, il mini PC è in sconto a metà prezzo

Ci sono tanti motivi per cui si potrebbe voler comprare un mini-PC: gli ingombri parallelamente alla potenza, la versatilità e la portabilità, ma non solo. Se ci state pensando allora valutate l’offerta attualmente in corso sul TRIGKEY Speed S3 perché si risparmia il 55% ed è davvero performante.

E quindi partiamo proprio dalla scheda tecnica, che ci rivela già tanto di sé: dentro c’è un processore AMD Ryzen3 3200U Dual Core a 2.6 GHz con turbo fino a 3.5 GHz, affiancato da una GPU AMD Radeon RX Vega 3 fino a 1200 MHz e 8 GB di RAM di tipo DDR4 NVMe, con possibilità di espansione fino 64 GB.

La capacità è offerta da un disco SSD M.2 di 256 GB che promette velocità di elaborazione dati fino a 1900 Mb/s, e anche qui c’è la possibilità di sostituirlo con un altro per un massimo di 2 TB. Il sistema operativo incluso è Windows 10 Pro, aggiornabile gratuitamente a Windows 11 oppure sostituibile con Ubuntu (Linux).

Per quanto riguarda invece le connessioni, l’utente ha a disposizione una presa Ethernet RJ45 per la connessione cablata a Internet; 4 porte USB-A 3.0; una presa USB-C utilizzabile solo per lo scambio dei dati; due porte HDMI con possibilità di collegamento di monitor esterni aventi una risoluzione massima di 4K a 60 Hz; un ingresso jack audio da 3,5 millimetri per altoparlanti e cuffie; una presa DC proprietaria per l’alimentazione. Infine ci sono sia il Bluetooth 4.0 che il modulo WiFi per il collegamento senza fili.

Presenta una scocca in metallo, consuma 57 Watt ed è piuttosto compatto in quanto misura poco meno di 13 x 12 x 5 centimetri di spessore. In confezione è inclusa una placca per appenderlo verticalmente al retro di un monitor, in modo da creare così una sorta di postazione unica stile iMac. In alternativa si può appoggiare su qualsiasi superficie piana come fosse un Mac mini.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 568,01 € risparmiate il 55% pagandolo 255,60 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.