Stop ansia da immersione, un test dice se Apple Watch Ultra è ancora impermeabile

Se vi fosse un sospetto che per qualche ragione Apple Watch Ultra non è più impermeabile o la sua tenuta pneumatica è compromessa, Apple vi può dare una mano per rassicurarvi. Lo si apprende da un documento di supporto nel quale si riferisce che chi possiede uno degli orologi smart “pronti a tutto” può richiedere un test al proposito.

Ricordiamo che integra un profondimetro che consente di conoscere in tempo reale la profondità di immersione fino a 40 metri, così come la temperatura dell’acqua, ed è resistente all’acqua fino a 100m in base allo standard ISO 22810.

I test per garantire il supporto alla profondità prevista e l’impermeabilità sono effettuati da Apple per garantire tali caratteristiche.

Per il resto, Apple spiega che test per verificare la resistenza alla profondità e l’impermeabilità possono essere richiesti:

se per qualche motivo è necessario controllare la funzionalità del profondimetro di Apple Watch Ultra

quando potrebbero essersi verificati danneggiamenti invisibili all’Apple Watch Ultra, ad esempio dopo avere sbattuto il polso in seguito ad una caduta dalla bici, oppure dopo che l’orologio ha colpito un sasso scivolando durante una escursione.

Apple spiega che è bene evitare di fare affidamento all’ Apple Watch Ultra se vi sono crepe visibili sul display frontale o sulla parte posteriore. Fratture sul display o nei cristalli possono consentire all’acqua di penetrare e danneggiare l’orologio, in particolare sottoposto ad alta pressione dell’acqua, in questi casi l’Apple Watch non è possibile eseguire i test prima citati.

Apple non indica il costo del servizio di verifica e se avete necessità di effettuare questi controlli, è dunque bene prima chiedere Apple Store quali sono costi. Nel documento di supporto Apple spiega che, in seguito all’ispezione – se non sono presenti danni – i test vengono eseguiti e il dispositivo restituito mediamente entro 7/10 giorni dopo la spedizione.

A novembre è stata rilasciata l’app che trasforma lo smartwatch Apple Watch Ultra in un computer per immersioni subacquee ricreative, mettendo a disposizione le principali funzioni di immersione, tra cui profondità, tempo e registro delle immersioni più recenti.