Gaming e lavoro senza compromessi con gli accessori Trust in offerta Prime Day

Il Prime Day 2025 dura fino all’11 luglio e le offerte Trust sono già partite: in questi giorni potete approfittare di interessanti sconti fino al 30% su una selezione di accessori Gaming, Casa e Ufficio.

Cominciando dal settore gaming, sono diversi i prodotti scontati che vi permettono di migliorare la qualità delle partite, sia nel gioco competitivo che nella creazione di contenuti.

Ad esempio le cuffie Trust Gaming GXT Forta con licenza ufficiale PS5, grazie all’archetto regolabile, ai padiglioni mobili e ai cuscinetti over-ear, si adattano bene anche a sessioni di gioco prolungate promettendo comfort e immersività.

Sto caricando altre schede...

Per chi si occupa di streaming o podcasting c’è invece il Trust GXT 236 Yami, un microfono USB compatto che consente di registrare audio di buona qualità con un setup minimale.

Sto caricando altre schede...

Tenete in considerazione anche la Trust GXT 866 Torix, una tastiera meccanica da gaming in formato completo, con illuminazione RGB e costruzione solida.

Sto caricando altre schede...

Spostiamoci ora in ufficio: al momento in offerta trovate Trust Roha II, cuffie on-ear USB leggere e quindi ottime per videoconferenze e chiamate grazie ai morbidi padiglioni imbottiti e all’archetto regolabile.

Sto caricando altre schede...

In sconto c’è anche il Trust Yuno, un mouse wireless progettato che riduce le tensioni al polso grazie all’impugnatura verticale che favorisce una postura più naturale specie se si lavora al computer per diverse ore consecutive.

Sto caricando altre schede...

E poi la Trust Arvia, una tastiera wireless multi-dispositivo con layout diviso, che si propone invece come alleata per migliorare la postura e il comfort nella digitazione specie a chi lavora su più dispositivi contemporaneamente.

Sto caricando altre schede...

Infine è in promozione la Trust Liro, una soundbar con illuminazione LED RGB e controllo del volume tramite manopola.

Sto caricando altre schede...

Altro dal Prime Day 2025

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.