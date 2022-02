Truth Social, l’app di Donald Trump debutta con errori

L’app Truth Social dell’ex Presidente USA Donald Trump è stata rilasciata nelle scorse ore su App Store di Apple negli Stati Uniti. Le cose, però, non sembrano essere andate lisce. Molti di coloro che hanno scaricato l’app non sono stati in grado di utilizzarla, a causa di una serie di messaggi di errore durante il tentativo di registrazione di un account.

Gli utenti che scaricano l’app hanno riferito di aver visto messaggi di errore quando hanno provato a inserire la data di nascita, l’e-mail o il numero di telefono per creare un account. Altri hanno riferito di essere stati inseriti in una lista d’attesa dopo essersi registrati.

A causa della massiccia domanda, ti abbiamo inserito nella nostra lista d’attesa

Altri, invece, hanno ricevuto un generico errore “Impossibile registrare il tuo account”. Ad ogni modo, l’app Truth Social segna il ritorno di Trump sui social media dopo essere stato bandito da Twitter, Facebook e YouTube per aver incitato alla violenza in Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Reuters riferisce che la piattaforma ha in programma di aggiungere funzionalità DM, quindi per invio e ricezione di messaggi diretti tra gli utenti, insieme a una sorta di processo di verifica.

Al momento, non sembra esserci la possibilità per gli utenti di modificare i propri messaggi, dopo la pubblicazione. Si tratta di una funzione che anche gli utenti Twitter chiedono da tempo. La società sta anche valutando la possibilità di consentire agli utenti di registrarsi per ricevere notifiche quando altri pubblicano contenuti.

Ad ogni modo, la sfida più grande per Truth Social sarà probabilmente quella di evitare di essere bandito dall’App Store, cosa che è successa a Parler dopo che gli utenti hanno pubblicato minacce di morte contro i politici eletti. Apple e Google hanno entrambi ritirato l’app quando Parler ha rifiutato di mettere in atto una moderazione efficace e Amazon Web Services ha rimosso il sito Web per lo stesso motivo.

Parler è poi tornato all’App Store con un feed parziale. Solo il tempo dirà se il nuovo social di Trump potrà rimanere in App Store.