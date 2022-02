Le stampanti 3D LONGER sono in sconto fino al 60%

Se stavate pensando di acquistare una stampante 3D fate un salto sul sito dell’azienda LONGER perché al momento è attiva una promozione che sconta gran parte del catalogo fino al 60%.

Il prodotto più interessante è la stampante 3D Longer LK5 Pro, che arriva a casa già pre-assemblata al 90%, quindi si monta in pochi minuti ed è già subito operativa. L’area di stampa è di 30 x 30 centimetri, e 40 centimetri in altezza, e utilizza un piatto in vetro ceramica che permette di staccare facilmente il progetto al termine della stampa.

Monta uno schermo da 4,3 pollici dal quale è possibile gestire tutte le fasi di stampa, mentre i file dei progetti possono essere acquisiti direttamente da una microSD. E’ dotata di doppia asta inclinata che promette una migliore qualità di stampa, di un processore TMC2208 che lavora per ridurre la rumorosità del motore e di un tubo in teflon che resiste alle alte temperature, visto che la macchina è progettata per lavorare intorno ai 280°C. Normalmente costa 329,99 dollari mentre con la promozione attuale si paga 299,99 dollari.

In promozione c’è anche la versione potenziata con kit doppio ventilatore a 319,99 dollari, in alternativa ci sono le stampanti LONGER Orange 10 a 99,99 dollari anziché 119,99 dollari; la LONGER Orange 30 a 149 dollari invece di 189 dollari; la LONGER Orange 4K a 446 dollari anziché 649 dollari.

L’offerta, che termina il 14 marzo, è particolarmente interessante perché permette anche di tentare la fortuna e vincere una stampante 3D. Per partecipare è necessario seguire l’account Facebook dell’azienda, quindi pubblicarvi la foto del proprio progetto stampato in 3D che rispetti il tema di “Stagione dell’Amore” e invitare i propri amici a mettere un “Mi Piace”: l’azienda sceglierà poi i progetti con più “Mi Piace” e assegnerà i premi in palio. Al primo posto c’è proprio una Longer LK5 Pro, mentre il secondo classificato vincerà un’altra stampante 3D; per il terzo posto sono previsti i materiali utili alla stampa 3D.

