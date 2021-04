Tucano Velluto, Today e Intorno sono le custodie per MacBook con colore e design italiano

Di custodie per trasportare in sicurezza il computer portatile ne esistono a bizeffe ma ad arricchire l’offerta si aggiungono tre nuovi modelli prodotti da Tucano, azienda italiana conosciuta in tutto il mondo per la produzione di borse e accessori dedicati a computer e tablet. Si chiamano “Velluto“, “Today” e “Intorno” e ognuna di queste presenta stili e caratteristiche distintive, tutte però all’insegna della protezione, senza rinunciare allo stile dettato dal design prettamente italiano.

Le nuove custodie sono compatibili con tutti i computer portatili, MacBook compresi, con schermo delle dimensioni comprese tra i 12″ e i 16″, quindi anche con gli ultimi MacBook Pro disponibili sul mercato.

La custodia della linea “Velluto“, in vendita anche su Amazon a circa 32 euro, come suggerisce il nome stesso, combina interni in neoprene con una finitura esterna in velluto a coste ed è disponibile in quattro diverse tonalità: nero, verde, rosa e blu petrolio. E’ caratterizzata da dettagli tono su tono ed è molto sottile, perciò è destinata a proteggere il computer da graffi e piccoli urti: per il trasporto in sicurezza è quindi consigliato abbinarla sempre ad un’altra borsa o a uno zaino. Questa cover è dotata di sistema anti-slip, costituito da una morbida fascia che avvolge il computer per evitare che si graffi o che scivoli accidentalmente dopo l’apertura della cerniera.

Fuori in un materiale molto simile alla pelle, dentro con una protezione in memory foam, la custodia “Today” – in vendita a 23,90 euro anche su Amazon – offre invece una migliore protezione agli urti, sebbene non è in grado di prevenire danneggiamenti a seguito di una caduta accidentale. E’ realizzata in similpelle, materiale che permette di essere pulito facilmente con un panno: le cerniere e i tiretti in metallo sono in tinta con la custodia e le quattro tonalità disponibili, che comprendono il giallo, l’arancione, il grigio e il nero conferiscono alla custodia un tocco elegante particolarmente indicato anche in contesti business.

La terza cover appena presentata da Tucano si chiama invece “Intorno” ed è costruita con un bordo perimetrale rinforzato, concepito per una totale protezione del computer. Il vano che accoglie il computer è realizzato con un morbido materiale antigraffio e la coprizip interna evita che la cerniera rovini il dispositivo durante l’inserimento. Come le altre due, è pensata per essere usata come protezione ulteriore per il computer all’interno di una borsa più grande. E’ disegnata appositamente per i MacBook Air da 13″ e per i MacBook Pro da 13″ e 16″ ed è in vendita anche su Amazon a 42,90 euro in una sola colorazione: nero.