IKEA e Sonos lavorano a nuovi speaker Symfonisk

Dalla collaborazione tra IKEA e Sonos sono nati due validi speaker wireless per la casa, entrambi con supporto Aple AirPlay 2, uno camuffato in una lampada e l’altro rettangolare pensato per essere posizionato su uno scaffale o a parete, ma la buona notizia è che la collaborazione prosegue e le due società si stanno preparando per introdurre due nuovi modelli.

Macitynet ha potuto ascoltare entrambi gli speaker al loro debutto mondiale e prima apparizione in pubblico avvenuta in occasione della Design Week a Milano nel 2019. Ora il colosso dell’arredamento annuncia tramite un tweet che sono in arrivo due nuovi modelli, uno sarà l’evoluzione o aggiornamento dello speaker lampada, mentre il secondo rimane un po’ misterioso perché si tratta di un fomato inedito.

L’arrivo di un refresh dello speaker lampada è interessante perché dei due esistenti, questo è quello che offre una qualità di riproduzione audio superiore, paragonabile, se non del tutto identica all’apprezzato Sonos 1, proposto in edizione IKEA Symfonisk a un prezzo più contenuto rispetto al modello di Sonos. Invece il modello più economico Symfonisk da scaffale, in Italia proposto a circa 100 euro, non verrà aggiornato ma sembra continuerà a essere proposto a listino, probabilmente continuando a essere il modello di ingresso.

Per quanto riguarda invece il modello completamente nuovo si tratterà di uno speaker nascosto, celato in un complemento d’arredo che potrebbe essere la riproduzione di un’opera d’arte, oppure un accessorio da applicare a una cornice o un quadro esistente, come rileva The Verge. L’idea è quella di nascondere o rendere invisibile lo speaker all’interno dell’arredamento, ma per il momento IKEA non lascia trapelare ulteriori dettagli.

L’anticipazione sui social da parte di IKEA coincide con la pubblicazione delle richieste di autorizzazione per la commercializzazione presso la FCC negli USA, quindi anche se IKEA e Sonos non anticipano data di arrivo, prezzi e dettagli, sembra che i due nuovi speaker Symfonisk potrebbero arrivare presto.

Recentemente Sonos ha introdotto il nuovo speaker portatile smart Roam.