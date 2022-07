Super settimana di sconti Samsung su Amazon, dalle memorie ai monitor passando per Galaxy

Scordatevi il Prime Day. La settimana di offerte Samsung su Amazon, se possibile, è ancor più ricca. C’è davvero di tutto in sconto: dalle memorie ai monitor, dai tablet agli auricolari, senza ovviamente dimenticare gli smartphone.

Prima di lasciarvi alla lunghissima lista di offerte, vi segnaliamo che all’interno c’è tutto quello che serve per elettronica, informatica e hi-tech personale. Si parte dalle schede di memoria microSD, per passare ai monitor del brand. Non solo monitor smart e autonomi, come ad esempio M7, ma anche monitor da gaming: per gli appassionati di video giochi è presente in offerta la serie Odyssey, a partire dal 24 pollici, fino ad arrivare al top di gamma da 49 pollici, per per l’occasione viene scontato di oltre 400 euro.

Per chi volesse, invece, acquistare tablet e smartphone, la sezione è ancor più ricca. In offerta anche il tablet premium Tab S8, che per l’occasione passa da 949 a 729 euro. Anche il modello più economico, S6 Lite è in sconto a 349 euro.

Tra gli smartwatch non manca lo sconto sul Galaxy Watch 4, sia in versione WiFi che LTE, così come tra gli indossabili non mancano offerte sugli auricolari senza fili Galaxy Buds 2.

Passando al reparto smartphone c’è davvero di tutto: dai low cost della serie M, che partono da 139 euro di M13, ai terminali più costosi, come l’apprezzato Galaxy S21 FE in sconto a 489 euro. Ancora, tra le offerte i pieghevoli Flip 3, così come i top di gamma della serie Galaxy S22, che per l’occasione arrivano a toccare quasi i 200 euro di sconto. Sono davvero tanti gli smartphone in offerta, e tutti appartenenti a fasce di prezzo diverse: impossibile, insomma, non trovare lo smartphone desiderato in questa ricca settimana di sconti.

Di seguito la lista di offerte Amazon su tutti i prodotti Samsung valida fino al 24 Luglio.

Memorie, SSD esterni ed esterni

Samsung Memorie PRO Plus + Reader 128GB microSD Fino a 160MB/s UHS-I, U3, A2, V30, Full HD & 4K UHD (MB-MD128KB/WW) In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie Duo Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-C, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Grigio (MUF-128DB) In offerta a 33,99 € – invece di 52,89 €

sconto 36% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC500K SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Nero In offerta a 83,90 € – invece di 168,79 €

sconto 50% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0R SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Blu In offerta a 139,00 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver In offerta a 219,99 € – invece di 491,29 €

sconto 55% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie MZ-N6E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, M.2 In offerta a 38,99 € – invece di 93,43 €

sconto 58% – fino a 24 lug 22

Samsung MZ-N6E1T0 860 EVO SSD Interno da 1 TB, SATA, M.2 In offerta a 99,99 € – invece di 328,68 €

sconto 70% – fino a 24 lug 22

Samsung Memorie 980 PRO con Dissipatore di Calore (Heatsink), SSD Interno da 2TB, Compatibile con PlayStation5, NVMe 1.3c, M.2 PCIe Gen 4.0 x4, MZ-V8P2T0C In offerta a 289,00 € – invece di 489,99 €

sconto 41% – fino a 24 lug 22

Monitor da lavoro, Smart Monitor, Monitor Gaming

Samsung Monitor HRM U28E570DSL, Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 239,90 € – invece di 329,00 €

sconto 27% – fino a 24 lug 22

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 249,90 € – invece di 357,99 €

sconto 30% – fino a 31 lug 22

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero In offerta a 299,00 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 24 lug 22

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM503), Flat 27″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 189,90 € – invece di 288,32 €

sconto 34% – fino a 31 lug 22

Samsung Smart Monitor M5 (S32BM501), Flat 32”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, Bianco In offerta a 219,90 € – invece di 359,00 €

sconto 39% – fino a 24 lug 22

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 31 lug 22

Samsung Smart Monitor M5 (S32BM502), Flat 32”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a 229,90 € – invece di 339,00 €

sconto 32% – fino a 31 lug 22

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM701), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, USB TypeC, Bianco In offerta a 349,90 € – invece di 469,00 €

sconto 25% – fino a 24 lug 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 179,90 € – invece di 259,00 €

sconto 31% – fino a 24 lug 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 179,90 € – invece di 269,00 €

sconto 33% – fino a 31 lug 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG302), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 199,90 € – invece di 286,11 €

sconto 30% – fino a 31 lug 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker free In offerta a 399,90 € – invece di 579,00 €

sconto 31% – fino a 24 lug 22

17 lug 22

Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free In offerta a 689,90 € – invece di 879,00 €

sconto 22% – fino a 31 lug 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49″, 5120×1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS In offerta a 1229,90 € – invece di 1679,00 €

sconto 27% – fino a 31 lug 22

Tablet

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), S Pen, Tablet, 10.4 Pollici Touchscreen LCD TFT, Wi-Fi, RAM 4 GB, 128 GB espandibili, Batteria 7040 mAh, Tablet Android 12 Oxford Gray [Versione italiana] 2022 In offerta a 349,00 € – invece di 449,90 €

sconto 22% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Tab S8 Tablet Android 11 Pollici 5G RAM 8 GB 128 GB Tablet Android 12 Pink Gold [Versione italiana] 2022 In offerta a 729,99 € – invece di 949,00 €

sconto 23% – fino a 24 lug 22

Smart Watch

Samsung Galaxy Watch 4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 149,00 € – invece di 269,00 €

sconto 45% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Watch 4 LTE 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Black, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 199,00 € – invece di 319,00 €

sconto 38% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Nero (Black), 2021 [Versione Italiana] In offerta a 329,00 € – invece di 449,00 €

sconto 27% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Silver 2021 [Versione Italiana] In offerta a 299,00 € – invece di 419,00 €

sconto 29% – fino a 24 lug 22

Auricolari TWS

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic White [Versione Italiana] In offerta a 69,90 € – invece di 169,00 €

sconto 59% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia di Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Green, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 79,99 € – invece di 189,00 €

sconto 58% – fino a 24 lug 22

SmartPhones

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 139,00 € – invece di 189,90 €

sconto 27% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Orange [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 149,00 € – invece di 219,90 €

sconto 32% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Light Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 199,00 € – invece di 299,90 €

sconto 34% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4″ Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori, Grigio (Graphite) [Versione Italiana] In offerta a 489,00 € – invece di 769,00 €

sconto 36% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6 FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro fotocamere, principale 50 MP, RAM 6GB Memoria interna 128 GB, Green [Versione italiana] esclusiva Amazon In offerta a 249,00 € – invece di 339,90 €

sconto 27% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M53 5G Smartphone Android Display 6.7??¹ FHD+ Super AMOLED Plus, Batteria 5.000 mAh, RAM 6GB Memoria interna 128 GB espandibile², Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 369,00 € – invece di 479,90 €

sconto 23% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy M53 5G Smartphone Android Display 6.7??¹ FHD+ Super AMOLED Plus, Batteria 5.000 mAh, RAM 6GB Memoria interna 128 GB espandibile², Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a 369,00 € – invece di 479,90 €

sconto 23% – fino a 24 lug 22

SAMSUNG Galaxy A53 5G Smartphone Android, Display Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6.5?, 6GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Blue (Versione Italiana) In offerta a 389,00 € – invece di 529,90 €

sconto 27% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,7?/Super AMOLED 1,9? Lavender 2021 [Versione Italiana] In offerta a 699,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 36% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free Android Telefono Pieghevole 256GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,7?/Super AMOLED 1,9? Awesome Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 749,00 € – invece di 1149,00 €

sconto 35% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1??¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 719,00 € – invece di 879,00 €

sconto 18% – fino a 24 lug 22

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1??¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] In offerta a 779,00 € – invece di 929,00 €

sconto 16% – fino a 24 lug 22

