Apple regala un anno di connettività satellitare per iPhone 14 e 15

Non solo nuovi, costosi e fiammanti terminali, ma anche un regalo: in occasione del lancio della nuova gamma iPhone 17 Apple annuncia che gli utenti di iPhone 14 e anche di iPhone 15 avranno a disposizione i servizi di connettività satellitare per un ulteriore anno gratis.

Un’ottima notizia per numerosi utenti che quest’anno non acquisteranno un nuovo modello di iPhone e continueranno a usare i terminali in loro possesso, con la tranquillità d’animo di avere a disposizione una serie di funzioni che ci si augura di impiegare in poche occasioni e, possibilmente, anche mai.

Nelle note del comunicato di lancio di iPhone 17, il colosso di Cupertino precisa che la connettività satellitare è ancora considerata una prova gratuita. L’utente non deve fare nulla per approfittare di un anno gratis extra.

In realtà l’unico prerequisito indicato è quello di aver attivato iPhone 14 oppure iPhone 15 in un paese che supporta le funzioni via satellite di Apple, questo entro il giorno 9 settembre 2025 alle ore 9 CEST (Central European Summer Time, quindi l’orario estivo per l’Europa centrale.

Ricordiamo che la connettività satellitare per la funzione SOS Emergenze via satellite è stata introdotta per la prima volta da Apple nel mese di settembre 2022 con la serie iPhone 14. In Italia è arrivato pochi mesi dopo, a marzo del 2023, tramite un aggiornamento software.

Quando ci si trova in aree non servite né dalla connettività cellulare, né da reti Wi-Fi, è possibile collegarsi a un satellite per inviare richieste ai servizi di soccorso. Ma la funzione già definita salvavita dai malcapitati utenti che sono stati costretti a usarla, con numerosi resoconti di potenziali tragedie risoltesi in salvataggi più o meno spettacolari, non è l’unica.

Infatti, sempre grazie alla connettività satellitare, gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 potranno continuare a inviare e ricevere SMS e anche Apple iMessagge via Satellite di Apple, funzione introdotta per la prima volta nel 2024. Infine, sempre tramite satellite, è possibile inviare la propria posizione ai contatti tramite l’app Apple Dov’è.

Ma c’è un altro interessante aspetto che arriva con il regalo di un anno extra gratis di connettività satellitare: salvo annunci a sorpresa di Apple, bisognerà aspettare fino al 2026, quindi ben quattro anni dopo il debutto, prima di sapere se Apple deciderà o meno di proporre in vendita la connettività satellitare con un abbonamento e, nel caso, a quale prezzo.

Per tutte le novità Apple da iPhone 17, passando per Apple Watch e AirPods Pro 3 si parte da questo articolo di macitynet.