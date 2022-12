Alla scoperta dei prefissi e suffissi dei prodotti Apple nel grafico interattivo

Alcuni nomi di prodotti Apple sono semplici e indimenticabili – come MacBook Air o AirPods – mentre altri lo sono meno: un grafico interattivo li mostra davvero tutti, con tanto di collegamenti tra gli uni e gli altri.

Se volete avere un’idea completa di tutti i nomi utilizzati da Apple per i suoi prodotti e servizi, allora questo grafico vi fornirà una risposta chiara e precisa. Il grafico è stato creato dal ricercatore Nicolas Kruchten, che ha messo insieme una vera e propria mappa interattiva, che mostra come Apple mescola e abbina diversi elementi principali nella sua denominazione dei prodotti. Kruchten ha detto di aver avuto l’idea del progetto dopo aver letto una biografia del cofondatore di Apple Steve Jobs.

Adoro il modo in cui Apple nomina le cose: FireWire, App Nap, iPhone, iPod, EarPod, AirPod, AirPlay, FairPlay ecc. È giocoso molte parole e suoni vengono riutilizzati. Avendo appena finito di leggere la biografia di Steve Jobs, ho deciso di visualizzare vari nomi di prodotti e funzionalità Apple come una rete per vedere questo riutilizzo in azione. Ho preso i nomi dall’elenco pubblico dei marchi di Apple

Ci sono versioni della mappa statica, ma vi consigliamo di dare uno guardo alla versione interattiva. Kruchten consiglia di visualizzarlo su un Mac, piuttosto che su iPhone o iPad.

La mappa interattiva è tutto un intrecciarsi dei nomi di tutti i prodotti e servizi Apple, molti dei quali partono come snodi dalla lettera “i”, piuttosto che da “Apple”. Questi nodi hanno dimensioni che dipendono dalle frecce che innestano.

Quando si fa clic su un nodo, questo viene mostrato in evidenza, in questo modo è possibile osservare esclusivamente i collegamenti al quale appartiene. Per poter visualizzare la Mappa interattiva il link da seguire è direttamente questo.

Per chi ha già letto tutto su Steve Jobs e non vede l’ora di saperne ancora di più sul leggendario Ceo e confondatore di Apple, ricordiamo che a settembre è stato presentato Steve Jobs Archive, un sito supportato da Apple dedicato a Steve Jobs. Si tratta di una iniziativa ufficiale voluta e presentata dalla vedova Jobs Laurene Powell Jobs, Tim Cook e Jony Ive: per saperne di più rimandiamo a questo articolo di macitynet.

