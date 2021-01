Hisense nel 2021: Mini LED, OLED e tanti TV per tutte le esigenze

Dopo l’evento virtuale del CES 2021 in cui il protagonista principale era il settore delle Laser TV Hisense Italia ha presentato alla stampa specializzata i suoi progetti per il nostro paese nel 2021.

Hisense non ha presentato prodotti specifici ma ha illustrato alla stampa le proprie strategie di mercato, distribuzione e approvigionamento che mai come in questo periodo di elevata domanda e problemi logistici sono importanti per rispondere al mercato.

Con gli Italiani chiusi a casa per lockdown parziali o totali la richiesta di TV è aumentata con differenze percentuali anno su anno in doppia cifra e Hisense ha colto questa opportunità nel 2020 appena finito con un aumento di vendite che ha giocato ovviamente anche sull’online visto che il marchio non è presente omogeneamente sul territorio italiano.

Una grossa mano al mercato italiano verrà dalla vicina Slovenia dove, con l’acquisto del marchio Gorenje completato nei mesi scorsi, aumenteranno capacità produttiva e verranno utilizzate tutte le opportunità per la logistica riducendo i costi di trasporto.

Per guanto riguarda I TV l’offerta di Hisense si amplierà sia per le tecnologie “classiche” che per quelle più avanzante come i Mini LED (previsto per il momento un modello da 75”) e il ritorno dell’OLED con nuove tecnologie/processori e il doppio formato 55 e 65”.

Hisense ha mostrato in anteprima l’estetica dei modelli top di gamma con soundbar integrata e confermato che nella linea QLED la serie U7 sarà la sigla trainante.

Qui sopra l’estetica dei TV mini LED, dei nuovi OLED e quella della serie QLed top di gamma U7.

Sotto le caratteristiche di base del mini LED con Quantumdot, 10.000 led per la retroilluminazione e luminosità di picco di 2.000 Nit.

E’ in arrivo anche una TV Laser con schermo da 120″ con tecnologia TriChroma, schermo incluso e installazione gratuita nel mercato Consumer e Business.

Ma il 2021 è anche l’anno dello Switch Off, il passaggio al nuovo formato di compressione dei dati che costringerà molti utenti a cambiare TV e questo porterà gli utenti a cercare TV anche di piccolo formato per sostituire l’attuale installato. Le TV con accesso satellitare avranno accesso alla crescente offerta di lativù e alle trasmissioni in 4K di tivùsat 4K.

Per questo nella gamma HiSense arriveranno diversi modelli con dimensione che si estende verso il “basso”: TV da 40” e 32” con a bordo l’interfaccia smart VIDAA giunta alla quinta generazione che comprende anche l’accesso diretto a tutti i servizi di streaming disponibili sul nostro territorio ad esclusione di Disney+ con cui comunque l’azienda è in trattativa per un possibile aggiornamento futuro.

Sui telecomandi dei TV venduti in Italia appariranno direttamente i bottoni per accedere a piattaforme locali come TIM e RaiPlay oltre agli scontati Netflix, Prime Video e YouTube.

Per quanto riguarda le operazioni di marketing una spinta verrà sicuramente dagli Europei di Calcio 2021 che vedono Hisense tra gli sponsor principali e la serie U7 come modello da proporre al grande pubblico e agli appassionati di sport con tagli che arrivano a 75”. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina del sito Italiano di Hisense dedicata ai TV. Per dare un’occhiata ai prezzi e alle offerte recenti su Amazon partite da questa pagina.