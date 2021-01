CES 2021: Hisense presenta TriChroma Laser TV con gamma cromatica ampliata

Se c’è un settore in cui HiSense ha numeri da primato e tecnologie all’avanguardia è quello delle Laser TV e non a caso al centro della presentazione dell’azienda al CES 2021 la novità assoluta è quella della nuova generazione del TriChroma Laser TV.

Nel 2020 le vendite di Hisense Laser TV sono aumentate del 288% su base annua fuori dalla Cina, i prodotti hanno ottenuto ottimi risultati in 17 paesi nel mondo, tra i quali Stati Uniti, Messico e Australia, mentre in Cina tre modelli di Laser TV sono presenti nella top 10 dei più venduti lo scorso anno.

La tecnologia TriChroma integrata nei Laser TV di Hisense garantisce agli utenti immagini estremamente reali e coinvolgenti, per un’esperienza visiva simile a quella del cinema adottando i l’architettura di luce laser RGB, che utilizza tre laser separati per fornire colori più puri.

Il risultato è un miglioramento del 128% per i colori RGB e una luminosità maggiorata del 20% che arriva a 430 nit.

Inoltre, Hisense Trichroma Laser TV raggiunge il 107% dello standard BT.2020, il più elevato dal punto di vista della profondità del colore, e fino al 151% dello standard di colore dei film DCI-P3.

Durante la presentazione del CES sono stati mostrati anche due modelli speciali che faranno la comparsa nei prossimi mesi: 100L9 Pro dalle finiture dorate con uno schermo multifunzione sul frontale, smart cam, speaker a scomparsa sulla parte superiore con miglioramento dell’audio surround ed un interessantissimo modello con schermo avvolgibile a scomparsa che include anche una soundbar nel frontale. Tutti possono sfruttare la tecnologia degli schermi ALR per proiezione a tiro corto che permette di godere il massimo delle prestazioni anche in stanze non completamente oscurate.

Il nuovo modello L9 della linea TriChroma Laser TV arriverà in Italia nell’autunno 2021. Al momento non ci sono prezzi ufficiali per nessuno dei dispositivi presentati durante il Keynote. Ricordiamo che per i modelli attuali, tutti 4K e HDR si parte da un prezzo di circa 4.500 Euro scontato di 500 Euro con una offerta speciale cashback in corso fino a fino a Marzo.

Fondata in Cina nel 1969, è oggi una grande azienda multinazionale composta da 5 brand: Hisense, Toshiba e Gorenje, Kelon, Ronshen. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Italiano di HiSense.