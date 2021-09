Sharp presenta nuove Android TV 4K Quantum Dot

Sharp Consumer Electronics ha presentato la nuova serie di Android TV 4K Ultra HD dotata di tecnologia display Quantum Dot. Sharp arricchisce ulteriormente il suo già vasto catalogo di TV con nuovi modelli premium con funzionalità avanzat, inclusa la serie Sharp EQ che combina la più avanzata tecnologia audio e video in un design unico.

Display all’avanguardia e design elegante

Per la prima volta in Europa, Sharp adotta la tecnologia Quantum Dot nei nuovi modelli Android TV 4K Ultra HD, che offrono una ampia gamma di colori e una resa cromatica accurata. I nuovi televisori supportano gli standard di immagine HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) e Dolby Vision con riproduzione dei colori a 12 bit. Il livello di luminosità di 400 nits garantisce una perfetta visualizzazione dei contenuti High Dynamic Range.

La tecnologia AQUOS Motion di Sharp assicura la fluidità delle immagini, inoltre calcola e compensa le distorsioni grazie agli interframe. Il sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità dell’immagine in base alle condizioni di illuminazione, offrendo un’esperienza visiva completa in qualsiasi ambiente.

La nuova serie di Android TV EQ frameless si distingue per il design elegante, sposandosi con gli arredamenti moderni. Sharp presta sempre grande attenzione all’alta qualità dei materiali e alla fattura pregiata dei suoi prodotti. L’elegante struttura in alluminio e la griglia dell’altoparlante anteriore donano un look sofisticato ai televisori, mentre la cornice minimalista e il sottile supporto centrale danno l’impressione che le immagini fluttuino.

Audio avvolgente

Sharp tiene molto alla qualità dell’audio per assicurare ai propri utenti una esperienza sonora mozzafiato, affidandosi a partner rinomati. L’innovativo sistema di altoparlanti a due canali da 24 watt di harman/kardon è stato sviluppato appositamente per la serie EQ. Un tweeter frontale e un woofer inferiore garantiscono suoni chiari senza distorsioni e una solida risposta ai bassi.

Gli altoparlanti sono circa tre volte più grandi delle soluzioni TV standard e producono un volume maggiore. Per un’esperienza cinematografica avvolgente, Sharp ha scelto Dolby Atmos e DTS:XTM garantendo un audio surround. Le tecnologie di post-elaborazione audio assicurano un’esperienza sonora tridimensionale grazie a suoni realistici e a una notevole profondità.

Televisori Sharp con Android TV

La serie EQ di Sharp offre tutte le funzionalità di Android TV (Android 11) per intrattenimento, informazioni e una connettività senza limiti. Oltre a diversi servizi predefiniti come Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV e Prime Video, gli utenti hanno accesso a un catalogo di oltre 7.000 applicazioni e librerie multimediali nel Google Play Store. L’Assistente Google integrato offre un supporto rapido e pratico per semplificare il funzionamento grazie al controllo vocale. I servizi di streaming musicale come Spotify, Deezer o Tidal possono essere utilizzati anche su Sharp Android TV con una elevata qualità audio hi-fi.

I televisori EQ Android di Sharp offrono la migliore resa anche per il gaming, supportando il servizio di streaming Google Stadia e garantendo agli utenti l’accesso a un vasto catalogo di titoli di gioco in risoluzione 4K HDR senza bisogno di console o PC. Basta collegare il controller pad alla TV Sharp. I nuovi modelli sono dotati di quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le funzioni di gioco ALLM e VRR. ALLM permette ai televisori di passare automaticamente a una modalità di gioco specifica quando rilevano un gameplay e VRR regola automaticamente la frequenza di aggiornamento in tempo reale.

Il triplo sintonizzatore HD riceve i programmi TV via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T/T2) o satellite (DVB-S/S2). Sono integrati anche un lettore di schede micro-SD e due ingressi USB per la riproduzione multimediale. Infine, sono inclusi due telecomandi per un funzionamento completo e agevole.

Sharp serie EQ con Quantum Dot: prezzi e disponibilità

I modelli Android TV 4K Ultra HD della serie EQ saranno disponibili a partire dal primo trimestre 2022 nei formati da 50 (127 cm), 55 (139 cm) e 65 (165 cm) e 75 pollici (189 cm) per un prezzo consigliato al pubblico di 799 euro, 899 euro, 1.199 euro e 1.599 euro. Ogni misura è disponibile in due diversi colori (EQ3 nero e EQ4 argento) e griglie frontali.