Come impedire il lancio automatico di Spotify all’avvio del Mac

Se usate Spotify su Mac, avrete notato che l’applicazione su macOS è automaticamente eseguita all’avvio del Mac, un comportamento che potrebbe essere fastidioso. L’applicazione in questione non è tra quelle indicate nelle Preferenze Utenti & Gruppi > Elementi Login, ma sfrutta un suo metodo per l’esecuzione automatica. Di seguito vediamo come disattivare l’avvio automatico di Spotify su macOS:

Aprite l’app Spotify e accedete con il vostro account Dall’app Spotify fate click sul vostro nome in alto, cliccate sul triangolino e selezionate “Impostazioni” Si aprirà la finestra “Impostazioni”: scorrete in basso e cliccate “Mostra impostazioni avanzate” Verranno visualizzate ulteriori impostazioni; da qui dovete individuare la sezione “Impostazioni di avvio e per le finestre”. Da qui potete scegliere tra: “Ridotto a icona”, “Si” e “No” e scegliere l’impostazione desiderata (“No” per non caricare automaticamente Spotoify all’avvio). L’opzione “Ridotto a icona”, avvia l’app automaticamente all’avvio e la lascia in esecuzione in background.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone. Partite da questa pagina.