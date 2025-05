tvOS 18.5 attiva nuove funzionalità Dolby Atmos per Apple TV 4K

Oltre agli aggiornamenti a iOS 18.5, watchOS 11.5 e macOS 15.5, Apple ha rilasciato anche l’update a tvOS 18.5, e una piccola ma interessante novità di quest’ultimo aggiornamento è il supporto per la riproduzione Dolby Atmos sugli altoparlanti mediante tecnologia AirPlay o Bluetooth, opzione attivabile andando su Impostazioni > Video e audio > Sincronizzazione audio wireless.

Lo riferisce Apple nelle note di rilascio degli aggiornamenti di tvOS. La funzione Sincronizzazione audio wireless consente da tempo di sincronizzare gli altoparlanti ma finora non supportava Dolby Atmos. Con questa novità è dunque possibile ottenere l’esperienza con audio Dolby Atmos sia su altoparlanti con cavo che altoparlanti wireless.

Ricordiamo che per ascoltare audio Dolby Atmos su Apple TV 4K serve: una Apple TV aggiornata alla versioen più recente di tvOS, altoparlanti HomePod impostati come altoparlanti predefiniti oppure una soundbar compatibile con Dolby Atmos, un ricevitore AV compatibile con Dolby Atmos o un televisore che supporti l’audio Dolby Atmos, o in alternativa qualsiasi cuffia o auricolare Bluetooth Apple o Beats.

Come aggiornare Apple TV

Quando un aggiornamento software è disponibile, su Apple TV viene mostrato un messaggio. È ad possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti o impostare Apple TV affinché si aggiorni automaticamente.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta aprire Impostazioni su Apple TV, andare in Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software”.

Se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio. Selezionare “Scarica e installa” per avviare il download.

Durante il processo di aggiornamento, è fondamentale non scollegare Apple TV. La spia luminosa potrebbe lampeggiare lentamente durante il processo di aggiornamento.