Disponibile watchOS 11.5, novità e come scaricarlo

Oltre agli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.5 e iOS/iPadOS 18.5, Apple ha anche rilasciato la versione definitva dell’update a watchOS 11.5.

Apple spiega che questo aggiornamento include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, inclusi:

Un nuovo quadrante Pride Harmony

La possibilità di acquistare contenuti con Apple Watch nell’app Apple TV su un dispositivo di terze parti

Risoluzione di un problema che poteva impedire all’iPhone di mostrare una notifica quando la batteria dell’orologio era completamente carica.

Il quadrante analogico Pride Harmony (complementare agli sfondi per iPhone e iPad) è composto da strisce arcobaleno in colori brillanti, che si spostano dinamicamente in sequenza sul display per formare i numeri delle ore quando l’utente solleva il polso.

Compatibilità

watchOS 11 richiede un iPhone Xs o successivo o un iPhone SE (seconda generazione e successive) con iOS 18 e uno dei seguenti modelli di Apple Watch: