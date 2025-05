Apple rilascia iOS 18.5 ecco le novità e come scaricarlo

Apple ha rilasciato iOS 18.5, un aggiornamento software per iPhone che, pur essendo minore rispetto a iOS 18.4

A differenza di iOS 18.4, che ha introdotto nuove funzioni più visibili per l’utente, iOS 18.5 punta infatti soprattutto su miglioramenti di dettaglio e sull’affinamento di alcune funzionalità già esistenti, rendendo l’esperienza complessiva più fluida e personalizzabile.

Abbiamo analizzato tutte le novità nel nostro approfondimento completo disponibile a questo link: iOS 18.5: cosa cambia e perché installarlo.

Le principali novità di iOS 18.5

Una delle aggiunte più utili riguarda l’app Mail di iPhone: ora è possibile gestire direttamente all’interno dell’app la visualizzazione delle foto dei contatti e l’organizzazione dei messaggi per mittente, senza dover entrare nelle Impostazioni generali.

Viene anche introdotta la nuova scheda “Tutta la posta”, che permette di vedere in un’unica schermata tutte le email ricevute, oltre alle categorie già presenti come Promozioni, Social e Aggiornamenti.

Un altro miglioramento riguarda la sezione AppleCare e Garanzia: in Impostazioni > Generali è ora visibile un banner che indica se il dispositivo è coperto. Inoltre, in Account Apple è possibile consultare lo stato di garanzia e i servizi AppleCare attivi per tutti i dispositivi associati all’ID Apple.

Importante anche una nuova funzione di sicurezza per chi utilizza Tempo di utilizzo su iPhone per monitorare l’attività dei figli: quando viene inserito il codice per disattivarlo su un dispositivo secondario, il sistema invia una notifica al genitore, per evitare che il codice venga condiviso tra adolescenti.

Altre novità in iOS 18.5

Tra le novità secondarie ma interessanti introdotte da iOS 18.5 c’è anche il nuovo sfondo dinamico “Armonia del Pride”, pensato per celebrare la diversità e supportare la comunità LGBTQ+ nel mese di giugno. Lo sfondo può essere attivato direttamente dalla schermata di blocco.

Viene inoltre estesa la compatibilità con alcune funzionalità satellitari fornite dai gestori anche alla gamma iPhone 13, un passo in avanti importante per la gestione delle emergenze nelle aree senza copertura cellulare. Per sapere quali servizi satellitari sono disponibili nel proprio Paese o con il proprio operatore, è possibile consultare la pagina ufficiale di Apple



Come scaricare e installare iOS 18.5

Per installare iOS 18.5 su iPhone bastano pochi passaggi:

Eseguire un backup su iCloud o su computer per evitare la perdita di dati.

o su computer per evitare la perdita di dati. Collegarsi a una rete Wi-Fi stabile .

. Verificare che la batteria sia almeno al 50% o collegare il dispositivo all’alimentazione.

Andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e toccare Scarica e installa.

Una volta completata l’installazione, il dispositivo verrà riavviato automaticamente e sarà aggiornato alla versione più recente di iOS.

Perché aggiornare subito

Pur non portando grandi rivoluzioni, iOS 18.5 rende l’uso quotidiano dell’iPhone più comodo e sicuro. Gli utenti che utilizzano spesso l’app Mail, i servizi AppleCare o le funzioni di controllo parentale troveranno l’aggiornamento particolarmente utile.