Prime Day, le eccezionali cuffie Sony WH-1000XM4 a solo 229,99 €

Se vi serve un paio di cuffie davvero “top” andate su Amazon dove per il Prime Day trovate in sconto le Sony WH-1000XM4 che costano 229,99 euro. Questi accessori sono considerate tra le migliori al mondo nella fascia consumer anche dopo il lancio delle Sony WH-1000XM5.

Le abbiamo recensite qui. Vi invitiamo a leggere quell’articolo per sapere che cosa ne pensiamo. Qui in sintesi vi diciamo che si distinguono per un design pieghevole e un potentissimo sistema di cancellazione del rumore: i dati sono trattati dal nuovo processore dedicato HD QN1 che gestisce la regolazione di musica e rumore con una frequenza di 700 volte al secondo. Viene poi impiegata l’intelligenza artificiale battezzata DSEE Extreme per ripristinare la qualità audio persa dalla compressione di file MP3 e musica in streaming.

La qualità musicale è garantita dalla stessa intelligenza artificiale che analizza il suono in tempo reale e riconosce strumenti, generi musicali e singoli elementi di ciascuna canzone, ripristinando i suoni ad alta frequenza persi nella compressione, per offrire una riproduzione audio più ricca e completa.

Con la funzione Speak to Chat non occorre togliere le Sony WH-1000XM4 dalla testa per brevi conversazioni: quando l’utente pronuncia una frase le cuffie riconoscono la voce e interrompono la riproduzione audio dopo di che riprende in automatico. Utile per continuare ad ascoltare la musica quando si fa un biglietto in stazione, per una ordinazione al bar e così via.

L’audio erogato è smart e adattivo: viene rilevata la posizione e l’attività dell’utente, inoltre il sistema impara e riconosce i luoghi frequentati più spesso. Così ad esempio al bar e a casa la cancellazione del rumore è al massimo, per assicurare un ascolto perfetto. Viceversa quando l’utente cammina in strada, il sistema lascia filtrare i rumori esterni per non perdere la consapevolezza dell’ambiente circostante. Le cuffie offrono anche un sensore di prossimità che permette all’utente di spegnere la musica quando le cuffie sono tolte riproduzione. Possono essere associate a due dispositivi in contemporanea.

L’autonomia delel Sony WH-1000XM4 è di30 ore con ANC attivato, fino a 38 ore senza ANC: grazie alla ricarica rapida bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 5 ore di riproduzione audio wireless.

Come abbiamo accennato in apertura, le Sony WH-1000XM4 sono state ora sostituito dalle Sony WH-1000XM5 che hanno un differente design e qualche novità nel campo della soppressione del rumore. Restano comunque in commercio ad prezzo di circa 300 euro. Amazon le presenta per il Prime Day 229,99 euro che è il prezzo migliore che abbiamo visto fino ad oggi

