Ora potete scaricare macOS Sequoia 15.5, tutte le novità

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Sequoia 15.5, update per macOS Sequoia che arriva a 42 giorni dall’aggiornamento a macOS Sequoia‌ 15.4.

Nelle note di rilascio Apple riferisce genericamente che l’aggiornamento include “migliorie, bug fix e aggiornamenti di sicurezza” per Mac ma indica anche una piccola ma importante novità: i genitori ora ricevono una notifica quando il codice di “Tempo di utilizzo” viene inserito sul dispositivo di un bambino.

In pratica se il figlio individua il codice di “Tempo di Utilizzo” e prova ad usare il telefono più del tempo che gli avete concesso, l’iPhone o il Mac faranno da “spia”, inviando una notifica sui dispositivi dei genitori, una funzionalità particolarmente utile e che permette di gestire al meglio la protezione dei proprio figli da una eccessiva esposizione all’uso dello smartphone.

Come si scarica l’aggiornamento a macOS 15.5?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione "Generali" (nella colonna a sinistra) e "Aggiornamento software"

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.