Twitch per Apple TV è disponibile in versione beta

Giocatori di tutto il mondo ecco la notizia che aspettavate. Dopo aver potuto scaricare Twitch per console, dispositivi mobili e svariati hub, ecco adesso l’app anche per Apple TV. Finalmente disponibile l’app nativa, anche se ancora in versione beta publica.

Twitch ha rilasciato una versione di prova per Apple TV attraverso il programma TestFlight di Apple, permettendo agli utenti di sincronizzare e guardare i livestreamer preferiti da dispositivi basati su tvOS. Il layout risulta essere familiare per tutti coloro che hanno già utilizzato una delle recenti app Twitch su qualsiasi altra piattaforma: l’utente avrà a disposizione le stesse anteprime dei canali live, chat a schermo, e molte delle altre caratteristiche già note su altre piattaforme.

Per poter scaricare l’app si Apple TV l’utente avrà però bisogno di scaricare TestFlight sia su Apple TV sia su un altro dispositivo iOS per accettare l’invito pubblico. Twitch per Apple TV è ancora in fase beta, quindi potrebbero anche esserci problemi durante la visione di alcuni video in live stream, ma è comunque un passo in avanti per la piattaforma.

Non è chiaro quanto Twitch per Apple TV sarà ufficialmente rilasciato, ma già d’oggi sarà possibile godere dell’esperienza, quasi completa, sul set top box della Mela.