Come vedere la diretta Apple del 10 settembre per i nuovi iPhone 2019

Se volete seguire la diretta del keynote Apple del 10 settembre 2019, questo è l’articolo che fa per voi: qui infatti vi indichiamo tutti i link e riferimenti utili per seguire l’evento di Cupertino più importante dell’anno, durante il quale sarà presentata la prossima generazione di iPhone 2019 e non solo. Tutto quello che sappiamo su iPhone Pro è riassunto in questo articolo, invece per l’erede di iPhone XR rimandiamo a questo link.

La modalità più semplice e alla portata di chiunque per vedere la diretta Apple è collegarsi a questa pagina del sito Apple da cui sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming da iPhone, iPad e iPod touch, ma anche da un computer Mac e PC Windows.

Da quest’anno c’è anche la possibilità di seguirla tramite YouTube: Apple infatti ha già preparato la pagina per il live streaming che sarà gestito dal canale ufficiale e, nel caso voleste passare per il servizio di Google, non dovrete far altro che collegarvi a questo indirizzo.

Ovviamente anche il canale dedicato su Apple TV è pronto per permettervi di seguire la diretta: per farlo è sufficiente scaricare l’app Apple Events gratuita, da cui è possibile sia vedere l’evento in diretta, sia visualizzarlo in seguito a presentazione conclusa.

Come avviene da sempre, Macitynet seguirà la presentazione Apple con un liveblog contestuale offrendo la traduzione in diretta in italiano di tutte le novità annunciate, oltre ad articoli e approfondimenti sui nuovi iPhone 2019 e su tutte le novità marchiate Mela morsicata in arrivo.

L’appuntamento per la diretta ufficiale di Cupertino è alle ore 19:00 in Italia: la diretta di Macitynet inizia un’ora prima, quindi alle 18:00, a partire da questo collegamento per lasciare spazio ai commenti dei lettori: sarà anche possibile rivolgere domande alla redazione e discutere delle novità in arrivo da Cupertino.

Mentre aspettate le 18:00 potete leggere un’anticipazione di tutto ciò che dovremmo/potremmo vedere durante l’evento sfogliando questo nostro approfondimento.