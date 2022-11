Apple TV 4K 2022 convince per prestazioni e prezzo nelle recensioni

Il design non cambia, ma la nuova Apple TV 4K 2022 è molto più piccola e leggera rispetto al modello precedente: anche se l’esperienza utente rimane sostanzialmente invariata (per ora) le prime recensioni pubblicate negli Stati Uniti apprezzano il dispositivo TV di Cupertino per le prestazioni migliorate, soprattutto nei videogiochi, e anche per i prezzi leggermente più abbordabili

Per alcuni è il migliore dispositivo per la TV in streaming, ora ulteriormente aggiornato e migliorato, per altri seppur super accessoriato e senza pubblicità, risulta ancora troppo costosa rispetto alle chiavette Amazon Fire TV e Google Chromecast.

Gli utenti che possiedono un modello precedente sempre 4K potrebbero non notare miglioramenti sostanziali, ma le prestazioni superiori del processore Apple A15 Bionic si fanno apprezzare sia nella maggior velocità di navigazione di menu e interfaccia, che nei videogiochi più complessi dal punto di vista grafico.

Apple TV 4K 2022 risulta così più scattante nell’interfaccia per la navigazione di menu e contenuti, ma per il momento e con la sola eccezione dei videogiochi top, non sembrano esserci app o funzioni particolari in grado di sfruttarne appieno la maggior potenza grafica e di calcolo. Questo, anche se come nota Cnet, non è in grado di offrire la grafica super dettagliata e ricca di effetti delle console di ultima generazione, ma qui si parla di dispostivi completamente diversi e anche molto più costosi.

A fronte di un prezzo superiore rispetto ai set top box concorrenti, la nuova Apple TV 4K 2022 è apprezzata anche perché offre supporto completo a tutte le ultime tecnologie per video e audio, risultando indicata per gli appassionati Home Theater. Supporta la tecnologia HDR10+ e Dolby Vision, mentre sul versante audio supporta Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 e Dolby Digital 5.1 surround.

Per queste ragioni l’upgrade potrebbe non interessare chi possiede una Apple TV 4K precedente. Viceversa, per chi invece possiede un modello più datato, solo con risoluzione HD, l’aggiornamento alla nuova Apple TV 4K 2022 è consigliato e rappresenterà un balzo notevole su tutti i fronti. Ricordiamo che solo il modello più costoso da 128 GB include anche il protocollo di rete Thread per la casa smart, e quindi anche il nuovo standard Matter.

Gli utenti possono ordinare la nuova Apple TV 4K con Siri Remote anche su Amazon a un prezzo di partenza di 169 € per il modello da 64 GB senza Ethernet e senza Thread e a 189 € per il modello dotato di 128 GB e delle due connettività aggiuntive, con consegna e disponibilità nei negozi a partire da venerdì 4 novembre.

