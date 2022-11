Foxconn, la fabbrica iPhone chiude una settimana per Covid

La Cina ha ordinato un blocco di sette giorni a Zhengzhou, sede della più grande fabbrica Foxconn di smartphone, per lo più dedicata alla produzione di iPhone, tanto che viene comunemente indicata come iPhone City o la città fabbrica di iPhone, una ulteriore misura restrittiva dopo che un’epidemia di COVID-19 ha colpito nuovamente il parco industriale.

La zona economica dell’aeroporto di Zhengzhou sta imponendo misure di “gestione silenti” dopo un’ondata di casi di Covid. Le restrizioni includono il divieto ai residenti di uscire, oltre ad assicurarsi che solo i veicoli autorizzati viaggino sulle strade locali. Zhengzhou ha riportato 358 casi di Covid martedì, rispetto ai 95 del lunedì precedente. Il lockdown è iniziato mercoledì 2 novembre e durerà fino al 9 novembre, secondo quanto riferito da Reuters.

La fabbrica iPhone di Foxconn nella regione è stata colpita da un’epidemia di Covid alla fine di ottobre. Tuttavia, un portavoce del fornitore Apple ha affermato che l’impatto era controllabile e che le condizioni in fabbrica erano stabili. Successivamente, alcuni lavoratori hanno iniziato ad abbandonare repentinamente la struttura, che nel frattempo ha già implementato misure restrittive per mantenere i dipendenti all’interno del campus.

I lavoratori hanno riferito che le condizioni della fabbrica si erano deteriorate dall’inizio della produzione a circuito chiuso. Il cibo e le forniture mediche erano a corto e i lavoratori erano rinchiusi nei dormitori come misura di quarantena. Foxconn ha promesso di quadruplicare i bonus per questi dipendenti che scelgono di rimanere in fabbrica. Di conseguenza, le persone che soggiornano all’interno del sito hanno visto i loro bonus giornalieri aumentare da 100 yuan (13,77 dollari) al giorno a 400 yuan (55 dollari) per novembre.

Il fornitore Apple ha affermato che l’epidemia di Covid potrebbe influenzare la sua produzione fino al 30%, ma cercherà di utilizzare altre strutture per compensare la perdita. Sulle pagine di macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 modello base, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, sui nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.