Twitter, attivato il pulsante modifica per alcuni utenti di Twitter Blue

Twitter ha annunciato che gli abbonati a Twitter Blue (abbonamento che offre accesso esclusivo a funzioni premium) di Canada, Australia e Nuova Zelanda ora possono modificare i tweet entro 30 minuti grazie a un pulsante dedicato, una funzionalità che era stata implementata in via sperimentale da settembre.

Twitter Blue è stato lanciato a metà 2021 negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. In queste aree geografiche, Twitter Blue è disponibile per l’acquisto in-app su Twitter per iOS e Android oppure su twitter.com tramite il partner per i pagamenti Stripe.

Twitter Blue offre varie possibilità di personalizzare l’esperienza sul servizio di notizie e microblogging, avere vantaggi come l’assenza di pubblicità, cartelle nei segnalibri, icona app personalizzata, sfruttare temi (su iOS), funzionalità di navigazione personalizzata, articoli popolari e altro ancora.

E finalmente posso editare i tweet (entro 30 minuti)

Peccato tornando in Italia (sono in NZ adesso) il pulsante di modifica resti ma non ti faccia modificare.

Ma esiste il teletrasporto con VPN! pic.twitter.com/nZYbEgJFNE — domenico panacea (aka cino) (@domenicopanacea) October 3, 2022

La possibilità di modificare i tweet è utile ovviamente per correggere refusi; nei tweet si può vedere l’indicazione “ultima modifica”. Cliccandoci sopra è possibile accedere alla cronologia delle versioni del messaggio scritte dall’utente e quindi sapere quali sono state le modifiche effettuate (un modo per tutelare gli utenti che condivideranno o commenteranno il tweet), alla stregua di quanto accade su Facebook quando si modifica un post.

Come accennato, l’accesso in anteprima a questa funzione è per ora riservato ad alcuni utenti; se la novità verrà mantenuta nella versione finale, gli utenti di Twitter Blu avranno la possibilità di modificare i tweet alcune volte nei primi 30 minuti anche dopo averli pubblicati. Gli utenti avranno la possibilità di capire se e quante volte il tweet è stato modificato.

Gli USA l’abbonamento a Twitter Blu costa 2,99$ al mese. Il servizio di microblogging sta sperimentando varie novità, incluso un menu per raggruppare i migliori video online, da fruire con modalità simili a Tik Tok, ossia verticale; terminata la visione di un video, basterà scorrere verso l’alto per vedere il successivo o nell’angolo a sinistra per tornare al menu principale.

