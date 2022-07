Twitter denuncia Elon Musk per forzare l’acquisizione da 44 miliardi

Twitter aveva già comunicato di ritenere invalido e illecito l’annullamento della proposta di acquisizione di Elon Musk e, subito dopo l’annuncio del ritiro dell’offerta di Musk, il social si è mosso per ingaggiare gli avvocati di alcuni dei più celebri studi legali statunitensi specializzati in materia: non sorprende così apprendere che nelle scorse ore Twitter ha denunciato Musk nel tentativo di forzare l’acquisizione del valore di 44 miliardi di dollari.

Secondo il social l’imprenditore miliardario ha organizzato uno spettacolo pubblico con l’obiettivo di distruggere la società e il suo valore per gli azionisti, come segnala New York Times. Il deposito di Twitter in tribunale è chiaro “Dopo aver organizzato uno spettacolo pubblico per mettere in gioco Twitter, e dopo aver proposto e poi firmato un accordo di fusione favorevole al venditore, Musk crede che lui, a differenza di ogni altra parte soggetta al diritto contrattuale del Delaware, sia libero di cambiare idea, buttare via il società, interrompere le sue operazioni, distruggere il valore per gli azionisti e andarsene”.

Ricordiamo che il CEO di Tesla ha inizialmente sollevato dubbi sulla percentuale di account falsi e bot, che secondo Twitter è inferiore al 5% degli utenti totali, mentre per Musk numeri e percentuali reali sono molto più elevati. Ora il social sostiene che Musk non ha chiesto a Twitter di condividere alcuna stima prima di annunciare la sua offerta, una proposta di acquisizione definita volutamente allettante e favorevole per convincere più rapidamente Twitter ad accettarla.

Tra le due parti è seguito un balletto di dichiarazioni non lusinghiere e reciproche accuse, fino ad arrivare all’annullamento della proposta da parte di Musk. Nella denuncia Twitter elenca numerosi tentativi di Musk di denigrare il social, inclusa la famigerata risposta con l’emoji della cacca in una serie di messaggi in cui il CEO Parag Agrawal ha affermato di essere “preparato a tutti gli scenari”.

I've read a lot of legal filings and I've never seen one with a 💩 (or tweet screenshots, now that i think about it) pic.twitter.com/noaQdrZjIW — Karissa Bell (@karissabe) July 12, 2022

L’azione legale è stata avviata presso la Chancery Court del Delaware, tribunale che in passato ha già costretto alcune società a concludere accordi poi annullati. Si prevede l’inizio di una lunga battaglia legale, ma Elon Musk potrebbe evitare di spendere 44 miliardi di dollari solo se Twitter accettasse in cambio una penale di un miliardo di dollari e la chiusura dell’accordo.

