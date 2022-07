Per Twitter l’annullamento di Elon Musk è invalido e illecito

Gli avvocati di Twitter passano all’attacco e hanno risposto a Elon Musk mettendo nero su bianco le accuse: il suo tentativo di annullare l’acquisizione della società per 44 miliardi di dollari è illegittimo e illecito.

Il social dei messaggi brevi ha riferito già lo scorso venerdì, subito dopo l’avviso ufficiale di Musk di voler porre fine all’accordo, che era pronta a perseguire un’azione legale contro l’imprenditore miliardario. Ora, in un nuovo deposito presso la SEC, corrispondente USA della nostrana Consob, Twitter va oltre, definendo l’annullamento di Musk “non valido e illecito”.

Musk e i suoi avvocati in precedenza hanno accusato la società di aver effettuato dichiarazioni “false e fuorvianti” sul numero di bot e account falsi sulla sua piattaforma. L’accusa, che ha portato a ritirare l’offerta di acquisto, è che il numero di bot e account falsi presente sulla piattaforma sia “selvaggiamente più alto” di quello che Twitter ha dichiarato.

Ora gli avvocati di Twitter, in una lettera indirizzata agli avvocati di Elon Musk, hanno affermato che Musk stesso avrebbe “consapevolmente, intenzionalmente, volontariamente e materialmente violato l’accordo”. Tra le violazioni, nella lettera viene citata proprio la clausola che impone a Musk di non denigrare Twitter o i suoi dipendenti.

Il deposito è l’ultimo segno che Twitter si sta preparando per quella che potrebbe essere una lunga battaglia legale con Musk. Il consiglio di amministrazione della società ha riferito che farà causa a Musk nel tentativo di costringerlo a rispettare l’accordo. La società ha persino assunto un nuovo studio legale specializzato in fusioni aziendali, oltre a quello celebre che ha difeso Samsung nel processo contro Apple sui brevetti iPhone. Al momento è ancora troppo presto per capire se un processo potrebbe consentire a Twitter di raggiungere l’obiettivo di imporre l’acquisto a Musk.

