Twitter migliora la ricerca dei messaggi diretti

La ricerca di contenuti all’interno dei messaggi diretti di Twitter, meglio noti come DM, è stata a lungo un problema per la piattaforma social, anche se il colosso dietro il network sta lavorando per trovare presto una soluzione.

Come scoperto dallo sviluppatore Nima Owji, esiste già un’interfaccia per una migliore ricerca. Condiviso su Twitter oggi, uno screenshot mostra una nuova interfaccia di ricerca che, presumibilmente, arriverà presto sull’app Twitter ufficiale, sia su iPhone, che su iPad. Esattamente quanto presto, non si sa ancora, ma sappiamo che non arriverà molto presto.

Lo stesso sviluppatore ha anche condiviso nuovi screenshot di reazioni ai tweet, elemento che è stato recentemente scoperta dallo sviluppatore Jane Munchen Wong. Questa volta, si possono apprezzare meglio le opzioni che si hanno a disposizione quando si reagisce.

Ancora in questo caso, non è dato sapere quando le reazioni ai tweet saranno rese disponibili a tutti, ma è molto probabile che si tratti di una novità comunque riservata a coloro che utilizzano l’app ufficiale di Twitter. È un peccato per quelli che invece fruiscono della piattaforma attraverso soluzioni di terze parti, come Tweetbot.

Ricordiamo che tra gli aggiornamenti di Twitter imminente vi è quello dei Super Follows. Inoltre, per gli aggiornamenti già disponibili, ricordiamo che dalla prima settimana di maggio Twitter visualizza immagini più grandi su iPhone e Android, a marzo invece il social ha compiuto 15 anni.