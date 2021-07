Apple Watch rileva infarto e aiuta a salvare un’altra vita

Apple Watch balza nuovamente agli onori della cronaca e viene accreditato di aver aiutato a rilevare un problema cardiaco potenzialmente pericoloso, contribuendo così a salvare la vita di un utente.

Come riportato per la prima volta dal notiziario locale WZZM 13, una donna nel Michigan ha raccontato che il suo Apple Watch l’ha avvertita di una frequenza cardiaca anomala e alta, spingendola così a cure urgenti presso il presidio ospedaliero, dove un elettrocardiogramma ha confermato come la stessa avesse avuto un infarto recente senza rendersene conto.

A raccontare della sua disavventura è direttamente l’interessata, Diane Feenstra, che ha ricapitolato la situazione in una intervista con WZZM 13:

Il giorno in questione, il 22 aprile, avevo una frequenza cardiaca di 169 battiti al minuto, anche se il massimo sforzo fatto era consistito nel salire 12 gradini. Quindi ho chiamato mio marito al lavoro e gli ho chiesto se fosse preoccupante. E ha risposto di chiamare il medico

Al centro di cure urgenti locali, i medici hanno eseguito un elettrocardiogramma, che ha rivelato che Feenstra aveva avuto di recente un infarto senza rendersene conto. A differenza degli uomini che sentono molte volte “un elefante” sul petto, i sintomi di una donna sono molto diversi.

Ho avuto dolore alla mano sinistra, ho avuto un piccolo gonfiore al piede sinistro, ho avuto un’indigestione che ho spiegato come reflusso acido. La cosa più grande era il dolore alla spalla e ho pensato di aver passato l’aspirapolvere e in qualche modo messo fuori combattimento i miei muscoli

Feenstra ha poi visitato il Meijer Heart Center, una clinica situata a Grand Rapids, nel Michigan. Qui, ulteriori test hanno scoperto che Feenstra aveva un blocco completo nell’arteria e ha eseguito una procedura di stent per correggere il problema. Ora, Feenstra sta pubblicizzando Apple Watch come un dispositivo in grado di salvare la vita dopo averlo originariamente ricevuto come regalo di compleanno:

È così facile vedere qual è la tua frequenza cardiaca, se non l’avessi fatto quella mattina, chissà, ma potrei aver avuto un altro infarto che sarebbe stato fatale

