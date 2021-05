Twitter mostra immagini più grandi su iPhone e Android

Da oggi nell’app di Twitter per iPhone e Android le immagini “lunghe” non vengono più tagliate. La società ha infatti appena annunciato il supporto alle anteprime più grandi per le immagini che compaiono nella timeline del social network dei cinguettii quando vi si naviga dallo smartphone, consentendo di fatto agli utenti di guardarle nella loro interezza senza dover cliccare sul tweet per espanderne la lettura.

Questa opzione era in fase di test per alcuni utenti iPhone e Android già dal mese di marzo, ma a partire da questo momento – spiegano dal social – sono disponibili per tutti. Quindi locandine, schermate ma anche fotografie con orientamento verticale, adesso sono completamente visibili già dalla timeline, rendendo più facile comprendere il contenuto di tutte quelle immagini che mostrano testi o, dove mostrandone soltanto una parte, non è possibile capire di cosa si tratti.

L’esempio che riporta la società nel tweet che annuncia questo aggiornamento è eloquente: con il sistema di generazione delle anteprime usato fino a poco fa, il lungo collo di un cigno appariva soltanto come una striscia bianca, senza perciò lasciare che si capisse cosa veniva rappresentato nell’immagine che, se mostrata invece in tutta la sua misura come accade con il sistema di anteprima aggiornato, rende giustizia allo scatto condiviso sul social network.

Si tratta di un piccolo ma significativo cambiamento per il modo in cui Twitter gestisce le immagini praticamente da sempre. Il sistema precedente fu oggetto di numerose critiche proprio perché andava a ritagliare le fotografie in 16:9 in modo da mantenere una certa uniformità nella timeline, ma non lo faceva in maniera equa. Secondo quando scoperto da alcuni utenti, l’algoritmo realizzato per questo scopo, probabilmente per un errore di sviluppo, ritagliava automaticamente soltanto le immagini in cui erano rappresentate persone caucasiche mentre quelle in cui erano presenti uomini e donne dalla pelle più scura venivano ignorate.

Questa novità come dicevamo si applica soltanto quando si naviga su Twitter attraverso le applicazioni per smartphone e per tutte quelle immagini con orientamento verticale che invece, sul web, risultano ancora ritagliate in 16:9. Non è chiaro se il supporto verrà esteso anche qui, dove le generose dimensioni dello schermo consentirebbero una visualizzazione delle immagini certamente più agevole, e senza dover richiedere per altro un ulteriore click per aprire il visualizzatore delle immagini.

Twitter ha compiuto 15 anni nel mese di marzo. Per tutte le notizie relative al mondo di Twitter, e alle notizie a questo social collegate, il link di riferimento è direttamente questo.