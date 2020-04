Ufficialmente in Italia la serratura Nuki Smart Lock 2.0: funziona con Homekit e Alexa

L’austriaca Nuki ha presentato ufficialmente in Italia Nuki Smart Lock 2.0, ultimo modello della nuova generazione di serrature smart che consente di trasformare il proprio smartphone in una chiave.

Il produttore riferisce che già nel 2019 l’Italia è stata tra i mercati con il tasso di crescita più elevato per uesto brand nonostante i prodotti fossero disponibili solamente online, sull’e-shop di Nuki e su Amazon: macitynet l’ha già recensita con un test a tutto campo su Homekit, Assistente Google e Alexa.

Ora l’azienda annuncia il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, con la propria presenza anche nei negozi offline e nel commercio al dettaglio.

Nuki Smart Lock 2.0 è presentata come in grado di offrire all’utente il pieno controllo della propria porta di casa ovunque si trovi, permettendo di assegnare l’accesso da remoto ad amici, familiari o personale di servizio.

L’ultima versione della serratura smart di Nuki è ulteriormente migliorata e grazie all’integrazione totale con Apple HomeKit e all’aumento della potenza di elaborazione interna rende i tempi di risposta e utilizzo ancora più rapidi.

“Il settore della smart home nell’ultimo periodo ha vissuto una crescita esponenziale in tutto il mondo, motivo per cui all’inizio di quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sull’espansione aziendale in nuovi mercati” ha spiegato Martin Pansy, CEO di Nuki Home Solutions. “La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo comporterà un rallentamento del business anche in un settore florido come questo, ma siamo convinti che sia necessario scommettere nel futuro e abbiamo deciso di mantenere invariato il nostro piano per il 2020. L’Italia è stato uno dei mercati con la più rapida crescita nel settore della smart home nell’ultimo anno e vogliamo soddisfare il sempre maggiore interesse degli italiani per le nuove tecnologie nel campo della casa intelligente”.

Sviluppati in collaborazione con i designer austriaci di EOOS.com, i prodotti in questione i adattano ad ogni tipo di arredamento e sono dotati della certificazione AV-Test che li accredita come prodotti smart home sicuri. Nuki Smart Lock 2.0, infatti, garantisce un livello di sicurezza molto elevato in quanto utilizza dei software di setup che hanno standard simili a quelli per la gestione dei sistemi bancari online.

Lo scopo principale di Nuki Smart Lock 2.0 è consentire alle persone di aprire e chiudere la porta di casa ovunque si trovino e di concedere autorizzazioni di accesso a terzi solo attraverso la propria applicazione, senza dover consegnare una chiave fisica. Fondamentalmente la serratura intelligente d comunica con il proprio smartphone tramite Bluetooth (è necessaria una stretta vicinanza). È possibile controllare la porta a distanza se combinato con il Nuki Bridge che permette così all’utente di aprire la porta ad un visitatore anche se, ad esempio, è ancora bloccato nel traffico.

Nuki Smart Lock 2.0 è compatibile con Android e iOS e può essere usato per consentire l’accesso a casa ad amici e parenti. Inoltre, può essere integrato con altre soluzioni di smart home presenti in casa, nonché con i popolari assistenti vocali Assistente Google, Amazon Alexa, Siri e IFTTT.

La porta di casa può essere aperta e chiusa con uno swipe sullo smartphone. Esistono due tipologie di autorizzazione di accesso: continuo, ideato per chi vive in casa, e temporaneo, per ospiti o personale di servizio che deve entrare quando il proprietario non è in casa. Il tipo di autorizzazione ad aprire può essere assegnato in modo semplice e sicuro attraverso l’applicazione sul cellulare.

Il produttore afferma che l’installazione è veloce: meno di 3 minuti per rendere smart la propria serratura senza bisogno di sostituire gli infissi delle porte. Basta applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e appoggiare la Smart Lock 2.0 sopra il cilindro della serratura. Tramite l’applicazione sullo smartphone, poi, si configura il prodotto seguendo la guida e la serratura è pronta all’uso.

Trovate foto dettagliate del prodotto, schermate, installazione di hardware e software nella recensione di Macitynet.

A questo link i dettagli per verificare la compatibilità della propria serratura con Nuki Smart Lock 2.0. Il prezzo di listino è di 229€. Nuki Combo (include Nuki Smart Lock 2.0 and Nuki Bridge) ha un prezzo di listino di 299€. I prodotti di questo brand si trovano su Amazon.