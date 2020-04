LG Velvet svelato nel nuovo video YouTube

Insieme al nuovo video LG Velvet che mostra per la prima volta completamente il nuovo terminale Android atteso a maggio, arrivano anche alcune delle specifiche tecniche e delle caratteristiche principali. Per questo smartphone il costruttore ha adottato un approccio di marketing diverso: invece di svelare tutto in un’unica presentazione, LG ha iniziato ad anticipare alcune delle soluzioni di design e delle caratteristiche già a partire dalle scorse settimane.

È cambiato anche l’approccio al design che si discosta dalla protuberanza sul retro che ospita tutte le fotocamere, come realizzato da Apple e da diversi costruttori Android. In LG Velvet troviamo invece una disposizione di ogni elemento singolo in linea, a partire dall’obiettivo più grande, scendendo verso il basso per tutte e tre le fotocamere, fino all’elemento più piccolo, vale a dire il flash LED.

Il nuovo video LG Velvet, pubblicato sul canale YouTube del costruttore nel corso del weekend, oltre al retro del terminale è visibile per la prima volta anche il frontale, caratterizzato da un unico piccolo foro per la fotocamera selfie posizionato in alto al centro del display. Il costruttore dichiara che si tratta di un modello «mass premium», questo lascia dedurre che si tratterà di un terminale con specifiche sostenute, alcune delle quali però non di fascia altissima, questo per contenere il costo di produzione e il prezzo finale di vendita, che dovrebbe essere inferiore agli attuali top di gamma iPhone e Android.

Le primissime specifiche indicate insieme al video LG Velvet sembrano confermare questa interpretazione: invece del processore top Android del momento Qualcomm Snapdragon 865, funzionerà con Snapdragon 765 pur offrendo connettività 5G. Tra le altre caratteristiche i bordi arrotondati in modo simmetrico su fronte e retro e la disponibilità in quattro colorazioni: bianco, sunset, grigio e verde. È molto probabile che nei prossimi giorni e settimane LG offrirà altre anticipazioni oltre a questo video di LG Velvet, mentre il lancio ufficiale e la disponibilità sono attesi per il mese di maggio a partire dal Corea del Sud.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli dedicati all’universo Android e quello iPhone rimandiamo ai rispettivi collegamenti.