Amazon Music Unlimited, fino a quattro mesi gratis di brani in alta risoluzione e audio spaziale

Amazon Music Unlimited, fino a quattro mesi gratis di brani in alta risoluzione e audio spaziale - macitynet.it
Screenshot

Con Amazon Music Unlimited potete accedere a oltre 100 milioni di brani senza limiti, con la possibilità di ascoltarli in alta definizione (HD), in Ultra HD e nei nuovi formati di audio spaziale come Dolby Atmos e 360 Reality Audio.
Un’esperienza d’ascolto più ricca e immersiva, pensata per chi vuole godersi la musica al massimo della qualità, ovunque si trovi e potete averla gratis per 4 mesi, anche con brani Ultra HD e pure in audio spaziale.

Qualità audio: HD, Ultra HD e Audio Spaziale

  • HD (alta definizione): qualità da CD, 16 bit / 44,1 kHz, senza compressioni distruttive.
  • Ultra HD: milioni di tracce in 24 bit / fino a 192 kHz, con una resa superiore ai formati tradizionali.
  • Audio spaziale: un ascolto tridimensionale che colloca strumenti e voci intorno a voi per un’esperienza coinvolgente.

Con dispositivi compatibili (app Amazon Music, cuffie, speaker, DAC esterni o smart speaker Echo), potrete sfruttare al meglio questi formati avanzati.

Amazon Music Unlimited, fino a quattro mesi gratis di brani in alta risoluzione e audio spaziale - macitynet.it
Screenshot

Requisiti per ascoltare in alta qualità

Per approfittare delle tracce in HD, Ultra HD e audio spaziale, vi serviranno:

  • Una connessione stabile (almeno 1,5 Mbps consigliati).
  • Dispositivi compatibili come smartphone, tablet, PC, diffusori o cuffie certificate.
  • Un DAC o accessori hi-fi in grado di supportare frequenze elevate.
  • La configurazione corretta dell’app Amazon Music, attivando la qualità desiderata (HD/Ultra HD) nelle impostazioni.

Ecco i dettagli

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

  1. Ha un catalogo vastissimo: oltre 100 milioni di brani, con milioni disponibili in HD e Ultra HD.
  2. Audio immersivo: le tracce in Dolby Atmos e 360 Reality Audio vi faranno sentire al centro della scena musicale.
  3. Ascolto senza pubblicità e offline: scaricate la musica e portatela con voi senza interruzioni.
  4. Offerte e prova gratuita: spesso Amazon propone mesi gratuiti di utilizzo per i nuovi iscritti.

Come abbonarvi ad Amazon Music Unlimited

Abbonarsi è semplice e veloce:

  1. Collegatevi alla pagina ufficiale: a partire da questo link
  2. Verificate l’offerta disponibile (ad esempio mesi gratuiti iniziali).
  3. Cliccate su “Iscriviti ora” o su “Prova gratuita” ed effettuate l’accesso al vostro account Amazon.
  4. Scegliete il piano più adatto (Individuale, Family o altri piani attivi).
  5. Inserite un metodo di pagamento valido.
  6. Completata l’iscrizione, avrete subito accesso a musica in HD, Ultra HD e audio spaziale, quando supportata.
  7. Ricordate che l’abbonamento si rinnova automaticamente al termine del periodo gratuito: potete disdirlo in qualsiasi momento dalle impostazioni del vostro account.

Amazon offre fino a 4 mesi di ascolto gratuito, permettendovi di scoprire milioni di brani senza alcuna spesa iniziale. L’offerta  è concepita in questo modo: per tutti sono disponibili 3 mesi di prova gratuita, mentre chi è già cliente Amazon Prime avrà un mese in più, arrivando ad un totale di 4 mesi. L’offerta scadrà il 9 Ottobre 2025.

