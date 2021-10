iPhone 13, Foxconn assume ancora per tenere il passo

Foxconn può già contare su una forza lavoro di oltre 100.000 dipendenti per assemblare gli iPhone 13 nel suo stabilimento di Shenzhen, ma sembra che questo esercito non sia sufficiente e che la società si appresti ad arruolare altri 100.000 lavoratori nei prossimi giorni per la mega fabbrica di Zhengzhou. Quest’ultima è una delle più grandi e avanzate al mondo per la produzione di smartphone, da dove fuoriescono gran parte degli iPhone 13 venduti in tutto il mondo.

Secondo alcune testate cinesi il conteggio totale dei lavoratori Foxconn per assemblare iPhone 13 arriverà a 200.000 dipendenti e oltre, una misura necessaria per mantenere quantità e tempistiche richiesti da Apple. Le ragioni indicate non indicano espressamente la domanda elevata da parte degli utenti, anche se nei report emerge una forte richiesta soprattutto dei modelli Pro e Pro Max con la previsione di record di vendite in Cina e non solo. Apple parlerà della accoglienza e delle vendite di iPhone 13 nella presentazione dei risultati trimestrali il 28 ottobre.

Per il momento le notizie che emergono dalla catena di fornitura Apple in Cina attribuiscono la maggior richiesta di manodopera a due fattori: gli stop intermittenti nella distribuzione di energia elettrica nel Paese e la scarsità globale di chip e componenti elettronici.

Per affrontare l’impennata del costo di gas e petrolio il governo cinese ha dato priorità ai consumi di energia di abitazioni e famiglie, introducendo stop obbligatori nell’erogazione di energia elettrica alle fabbriche. Gli stop stanno creando non pochi problemi a diverse società di ogni dimensione che producono parti e componenti.

La scarsità globale di chip e componenti si aggiunge a complicare il tutto: sembra che alcuni marchi Android cinesi siano stati costretti a ridurre la produzione tra il 20-30%, inclusi i nomi di Oppo e Xiaomi, come segnala PatentlyApple. Per il momento Apple, pur non essendo indenne, è considerata in una posizione di vantaggio: i fornitori danno la priorità agli ordinativi di Cupertino, ritenuti più sicuri e remunerativi rispetto alla produzione per l’universo Android.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max. infine anche di iPhone 13 da questa pagina. Tutte le novità di iOS 15 sono in questo approfondimento.