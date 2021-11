Un consumo anomalo di memoria per alcuni utenti di macOS Monterey

Alcuni utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a macOS 12 Monterey segnalano un bug legato ad un consumo anomalo di memoria, con particolari applicazioni o specifici processi che rimangono attivi in background consumando quantità insolitamente elevate di memoria RAM.

Il problema è segnalato da utenti di vari modelli di Mac, inclusi i nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, con segnalazioni su Twitter, Reddit, sul forum di Macrumors, e sul forum di supporto di Apple. L’utility Monitoraggio Attività di serie con macOS segnala un esaurimento della memoria per le applicazioni o un consumo insollitamento elevato della memoria con alcune applicazioni.

Alcuni utenti riferiscono come probabile fonte del problema, il Control Center di macOS; lo YouTuber Gregory McFadden ha condiviso una schermata mostrando il Control Center che usa fino a 20GB di memoria RAM sul suo MacBook Pro 16″ M1 Max, altre segnalazioni simili arrivano dal forum di Macrumors e da Reddit.

So glad I got 64GB of memory on my new Mac so I can use 26GB of it for control center… Wait… what. pic.twitter.com/inCOPaii1o

